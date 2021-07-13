作者指出，中國內蒙起源的沙塵暴益加嚴重，其流沙的來源，最近由中國沙漠研究學者景愛著《居延滄桑 尋找消失的綠洲》（2006年8月出版）找到答案。圖／擷自BBC，作者提供，民報合成

由中國內蒙起源的沙塵暴益加嚴重，其流沙的來源，最近由中國沙漠研究學者景愛著《居延滄桑 尋找消失的綠洲》（2006年8月出版）找到答案，兹摘述如下。

該書第172頁指出，地質時期形成的古風成沙（地下埋藏的流沙），深厚達數十米、上百米。只要有一個地方出現破洞，它們在風力作用下便源源不斷地飛移到地面上來，降落以後形成第二次沉積，學術界稱之為「古沙翻新」。「古沙翻新」的結果，在有的地方形成平沙地，如果受到樹木、灌木、城牆、房牆的阻擋，則會形成沙丘。紅柳沙丘就是因此形成的，城牆、水渠被流砂掩埋，也是如此。久而久之，那些人工的建築物便深陷流沙之中，甚至變得無影無蹤。

第173頁指出，人類如果不破壞地表森林植被、地表水源（如河流改道）、地表土層，埋藏在地下的古風成沙，是不會暴露出來的。因為即使風再大，也不會把大片的森林連根拔起。森林植被是地表土的保護層，只要森林植被存在，地表土就不會受到風蝕破壞。地表土層不破壞，地下的古風成沙也就無法跑出來危害人類。

森林植被破壞 流沙亂竄

我們發現1958年「大躍進」時期，「人進沙退」向沙漠進軍，造成很多地區的「古沙翻新」，胡楊林、紅柳的大量枯死，以及水源嚴重缺乏都是原因。

近年來頻繁發生而且呈上升趨勢的沙塵暴大都起源於內蒙，內蒙的巴丹吉林沙漠、騰格里沙漠、庫布奇沙漠和毛烏素沙漠、渾善達克沙地以及陰山北麓大面積的風蝕沙化地區，是北京沙塵暴的主要塵源區，影響甚至波及韓國、日本……。

詳言之，人類砍伐了綠洲上的森林，又破壞了地表土層，便將地下的流沙引出了地面，流沙一旦曝露出來，它就按照自己的本性（客觀規律）自由活動，人類對它的發展擴大，毫無辦法，只能身受其害，望沙興嘆了，中國對於沙塵暴的防治，可說是無解。