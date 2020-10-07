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每日國際焦點

美國國務卿蓬佩奧訪日，強調日本、印度、澳洲、美國鑽石四國共同抗中。

敘利亞領袖阿薩德譴責土耳其總統艾爾段是阿爾察赫戰事再起的始作俑者，也指控土耳其利用敘利亞民兵派往阿爾察赫戰場。俄國稱阿爾察赫戰場上的伊斯蘭戰士是俄國國家威脅。俄羅斯、伊朗戰在亞美尼亞一方，敘利亞也加入，確立陣營。

歐盟議會中的左派無視保加利亞對當前歐盟抗俄防土重要戰略目標的地緣戰略重要性，發起決議要譴責保加利亞不遵守法治、腐敗、打壓媒體，右翼則捍衛保加利亞總理表示他是親歐總理。歐盟議會的分歧顯示左派當道的歐盟完全分不清戰略層級，認為左傾價值高於一切。

歐盟稱匈牙利高等教育改革違反歐盟法律。匈牙利高教改革規定外國大學需在本國也提供同樣課程才能登記為外國大學，這使德索羅斯必需遷出其出資設立，鼓吹左派思想的大學。匈牙利對歐盟裁決表示拒絕雙重標準。歐盟裁決再度顯示其恣意以左傾意識形態侵犯國家主權。

吉爾吉斯反對派選後抗爭，攻入多數政府大樓。吉爾吉斯夾在中俄美之間，反對派主要親俄。俄國有軍事基地在吉爾吉斯。

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日本

美國國務卿蓬佩奧訪日，強調日本、印度、澳洲、美國鑽石四國共同抗中。

亞美尼亞、亞塞拜然

敘利亞領袖阿薩德譴責土耳其總統艾爾段是阿爾察赫戰事再起的始作俑者，也指控土耳其利用敘利亞民兵派往阿爾察赫戰場。

俄國與伊朗擔憂土耳其使用敘利亞與利比亞民兵。

俄國稱阿爾察赫戰場上的伊斯蘭戰士是俄國國家威脅。

伊朗總統魯哈尼與亞塞拜然總統通話希望和平。

英國、加拿大呼籲停火。

土耳其批評國際停火努力。

俄羅斯

反化武組織確認反對派人士Navalny的血液檢體中有神經毒素。

白俄羅斯

英國期待美國在英、加之後跟進對白俄制裁。

歐盟

將隱私權無限上綱，最高法院判決大規模調查電話與網路是非法的。這種左派天真至極的結果，將使得法國等國的情報單位幾乎無法運作。

保加利亞

歐盟議會中的左傾派無視保加利亞對當前歐盟抗俄防土重要戰略目標的地緣戰略重要性，發起決議要譴責保加利亞不遵守法治、腐敗、打壓媒體，右翼則捍衛保加利亞總理表示他是親歐總理。歐盟議會的分歧顯示左派當道的歐盟完全分不清戰略層級，認為左傾價值高於一切。

匈牙利

歐盟稱匈牙利高等教育改革違反歐盟法律。匈牙利高教改革規定外國大學需在本國也提供同樣課程才能登記為外國大學，這使德索羅斯必需遷出其出資設立，鼓吹左派思想的大學。匈牙利對歐盟裁決表示拒絕雙重標準。歐盟裁決再度顯示其恣意以左傾意識形態侵犯國家主權。

俄羅斯

國安局6日表示逮捕間諜兄弟傳送國家機密給愛沙尼亞。

德國

調查顯示軍警中極右翼同情者只有不到1%。德國左傾勢力對軍警發起質疑讓情報單位只好如此自清。

法國

土耳其總統艾爾段抨擊法國總統馬克宏對法國境內「伊斯蘭分離主義」的批評。

義大利

左派政府聲稱人道，修改前內政部長禁止慈善團體載運偷渡客的法案。此舉只會造成偷渡客暴增，以及因此造成溺死者也暴增。

委內瑞拉

聯合國調查可能的人道犯罪。

吉爾吉斯

反對派選後抗爭，攻入多數政府大樓。吉爾吉斯夾在中俄美之間，反對派主要親俄。俄國有軍事基地在吉爾吉斯。

國會選出反對黨擔任總理。

國會發言人辭職。

俄國表示關切吉爾吉斯情勢。

土耳其

窮兵黷武不重視經濟、打壓民主法治，歐盟稱土耳其加入歐盟的機會越來越渺茫。

土耳其反駁歐盟批評。

敘利亞

卡車炸彈爆炸造成11死。

馬利

西非各國解除對馬利制裁。