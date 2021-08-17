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每日國際焦點

塔利班奪下政權，數千阿富汗人湧向喀布爾機場試圖擠上運輸機逃離導致美軍撤離工作暫停。數百名阿富汗政府軍乘22架軍機24架直升機逃到烏茲別克。

馬來西亞首相慕尤丁辭職，國王Abdullah將會見政治領袖決定新閣揆。

南韓海軍收到第一艘3000噸島山安昌浩級潛艇。宣稱76%零件南韓國造。

象牙海岸首都阿必尚有1人確診伊波拉病毒，醫護人員施打疫苗。

阿富汗

塔利班奪下政權，數千阿富汗人湧向喀布爾機場試圖擠上運輸機逃離導致美軍撤離工作暫停。數百名阿富汗政府軍乘22架軍機24架直升機逃到烏茲別克。

美軍將專注在維護喀布爾機場安全。

塔利班表示奪下喀布爾後沒有發生任何衝突。

印度

表示將接受阿富汗錫克、印度裔難民。

馬來西亞

首相慕尤丁辭職，國王Abdullah將會見政治領袖決定新閣揆。

日本

外務大臣茂木敏充前往埃及開羅會見埃及外長談兩國合作與對阿富汗形勢憂心。

數獨之父鍜治真起因膽管癌以69歲過世。

南韓

海軍收到第一艘3000噸島山安昌浩級潛艇。宣稱76%零件南韓國造。

中國

中國政府4月30日取得抖音母公司字節跳動重要子公司北京字節跳動科技1%股份，取得1席董事會席位。

印尼

默拉皮火山16日爆發，無傷亡。

新加坡

2020年投資印尼達98億美元、15088件投資案，2021年上半年已達47億美元、5226件投資案，年增30%。

巴基斯坦

美國加州企業商業效率解決方案公司，控告華為要求在巴基斯坦警方監控系統中裝設後門。

歐盟

召開緊急會議討論阿富汗危機。

英國

推出以綠氫取代天然氣的減碳能源國家戰略計畫。將採用綠電電解水的綠氫，以及碳捕捉的藍氫。

法國

南法瓦爾省野火，派出650消防員。

德國

將出售所持有20%德航股權的1/4。

梅克爾表示應該接收阿富汗難民，但所屬基民黨反對，表示不能重蹈2015年接收敘利亞難民覆轍。

俄羅斯

經喀布爾大使館與塔利班接觸中。

奧地利

呼籲在阿富汗附近建立阿富汗難民遣返中心。

波蘭

召回駐以色列大使。兩國因二戰猶太人財產法案交惡。

希臘

強風帶動2起野火燃燒雅典近郊，村民撤離。希臘近幾周有500起野火。

美國

美國政府宣布米德湖缺水。亞利桑那州將減供水18%，內華達州減6%，墨西哥減5%。

能源基礎設施公司金德摩根El Paso天然氣管線15日於亞利桑那州破裂外洩起火，造成2死，火勢16日已撲滅。

巴西

全球暖化影響，咖啡農民改種較耐熱的羅布斯塔咖啡。

委內瑞拉

9月將繼續政治談判，政府釋放反對派領袖。

海地

地震已1419死6900傷，3.7萬戶房屋倒塌，醫院大爆滿，緊接著又颱風來襲，造成災區水災。

尼加拉瓜

取消丹麥、西班牙、美國、瑞典共6個NGO組織註冊。

以色列

耶路撒冷野火已燃燒1.7萬公頃，以色列外長拉皮德聯絡希臘、塞浦路斯、法國等國求援。

加薩走廊民兵發射火箭，報復以色列部隊在約旦河西岸擊斃4人，由鐵穹防衛系統攔截。

土耳其

水災已77死，47失蹤。

自阿富汗撤離國民。放棄接管喀布爾機場計畫，但表示塔利班若需要相關支援願前往。

埃及

新首都大興土木預計容納600萬人。

伊朗

國際原子能總署報告伊朗不顧歐美反對繼續濃縮鈾至20%。

巴林

以波灣阿拉伯國家合作委員會現任主席身分將啟動各國討論阿富汗情勢。

奈及利亞

總統Muhammadu Buhari簽署拖延20年的石油改革法案。

贊法拉州16日武裝歹徒綁架15學生4學校職員。

2017年遭博科聖地綁架女學生第二名獲釋返家，帶著所生的2小孩。博科聖地稍早有1000人向政府投降。

民主剛果

美國派遣特戰部隊至剛果協助反恐及指導部隊。

象牙海岸

首都阿必尚有1人確診伊波拉病毒，醫護人員施打疫苗。

喀麥隆

牧民與漁民衝突造成1.1萬人逃離至鄰國查德避難。

馬達加斯加

總統Andry Rajoelina將內閣擴大到32位部長，任命新財長Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison。

尚比亞

反對派總統候選人Hakainde Hichilema以100萬票差大勝，總統Edgar Lungu承認敗選。

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