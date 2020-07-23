對同志病人來說，同志社群很有可能是相當重要的支持者與照顧者來源，而醫護人員是否能看見或意識到這點？看見或意識到之後，又該如何與之互動？圖／擷自台灣同志諮詢熱線協會臉書

在台灣的醫療場域中，當一位男同志就醫時，會面臨哪些出櫃與不出櫃的處境呢？同志的另一半在就醫環境中又會是什麼角色？我曾因為嚴重的腸胃炎送急診住院，這篇文章是我寫下2015年當年住院的十五天裡，體驗到自己的同志身分與醫護人員、醫療環境的互動。

伴侶該如何出櫃

在醫病關係中，醫護人員握有同志病人不了解的醫療處遇知識與權力，也因此，同志病人難免會擔心向醫護人員出櫃後，會在醫療處遇上得到差別對待。

我是被抬上救護車送進急診室的，記得從救護車來接我開始，一路陪著我的伴侶就被詢問「你是他的誰？」一直到急診室把我安頓好，大概就被詢問了五、六次。

我伴侶的回答起初一直都是：「我是他朋友。」直到他到急診室的檢傷分類櫃台幫我處理掛號，他才回答：「我是他男朋友。」（事後聽他說對方聽到這個答案時面露驚訝）而後來急診室的幾位醫師來問診時，他則又改為回答：「我是他朋友。」

我其實不知道他當時是如何決定哪次詢問要出櫃、哪次不要出櫃的，但當時躺在擔架上哀號的我聽到這些詢問，內心其實會對於出櫃後醫護人員如何對待我這位同志病人有著擔心。雖然理智上我知道醫護人員應當一視同仁面對眼前的病人，但我仍不免想，醫療人員是否都跟上時代的腳步，能夠理解同志族群，並且予以友善對待呢？

伴侶與原生家庭在醫療中的接觸

同性婚姻在台灣雖然已經在2019年合法化，但要如何在實際的生活情境中落實權利保障，其實還是會碰觸到同志伴侶與其原生家庭的關係。在碰觸的過程中要如何協商，或是會經歷什麼樣的過程與磨合，就不是法律所能完全處理的。

在急診室時，我的伴侶問我是否該打電話給我媽，請她趕來醫院。我當然說「好」，因為當年（2015年）的我們還無法結婚，我知道如果接下來要動手術，他是沒辦法在手術同意書上的家屬欄位簽名的。

但我內心也想著：好險他和我媽很熟悉且關係很好，否則我可以想像他接下來要體驗到的，就是在我媽面前隱瞞身分，或是我媽知情但雙方關係仍不好的尷尬與難受的互動。

同志生活圈在醫院中也面臨出櫃

對同志病人來說，同志社群很有可能是相當重要的支持者與照顧者來源，而醫護人員是否能看見或意識到這點？看見或意識到之後，又該如何與之互動？

我住院的十五天裡，照顧我的除了我媽和我的伴侶之外，就是我的三位同志朋友。我的伴侶還在我的工作地點（台灣同志諮詢熱線協會）裡，幫我找了好幾位願意晚上來排班照顧我的義工朋友們。

每當醫護人員或隔壁床的病人與家屬說起：「你的這幾位朋友人真好，來照顧你」，我都只能給予微笑，沒辦法回應什麼。

只有一次是剛入住隔壁床的病人問起：「你和這些朋友是怎麼認識的？」我和那位朋友在被追問的過程中，答出：「是在同志諮詢熱線當義工認識的。」好像是當天晚一些或隔天，我就聽到護理師跟我說那位病人要求換病房，我內心想：該不會就是我在腦中腦補的那些歧視我和我朋友的爛理由吧？

同志醫療人員的現身

而剛剛這位護理師其實是一位女同志，我會知道是因為她在胸前別著一個彩虹徽章，第一次看見時心裡十分激動，還特地跟我的伴侶、老媽、來照顧我的朋友們說。激動的原因是我這位病人的同志身分，總算在這間醫院裡找到共鳴與同伴。但實際上並非是這間醫院能敏感到「病人之中有同志」且表達友善，其實只是一位同志醫護人員自己主動在個人層次上於職場現身。而且這位女同志護理師說，我們還是她在這間醫院別上彩虹徽章這麼久，極少數主動問她有何涵義的人。

嚴格說起來，這間醫院沒有在醫病關係、勞雇關係與員工的人際互動中，看見我（病人）與這位護理師（員工）的同志身分。唯一展現出性別敏感度的地方，只有看見這間醫院在硬體上設有性別友善廁所。

男同志住院時最常被詢問的問題是……

除了這位女同志護理師有和我們聊起彼此的同志身分之外，首次主動想要詢問我是不是同志的醫護人員，就是在我住院多天後，因為發燒反覆不退而前來會診的感染科醫師。

當我知道感染科醫師要來會診時，內心就有底可能要出櫃，果不其然在問完我的出國旅遊史後，就問我：「有沒有女朋友？」當時我媽就在我身旁，但我也就直接回答：「我是男同志，我知道自己的HIV狀況是陰性，但如果你還是想檢查，我OK沒問題，你可以抽血檢查。」

當感染科醫師問診結束離開病房後，我媽就開始十分擔心，還打電話給我的伴侶想多做確認。而我內心在想這段問診過程，是否有可能更細緻一些？今天我剛好是一位已經對媽媽出櫃的同志，所以我據實以告。如果換做其他同志病人，不知情的家人在旁邊，面對醫師詢問跟性有關的病史時，真的能誠實自在地提供病情資訊嗎？後續是否馬上引起巨大的家庭風暴？

醫護人員是否可以理解，男同志病人在面對被詢問是否可能感染HIV時，會有著很複雜且差異甚大的反應？可能是不想在家人面前討論、可能是自己也十分害怕感染、可能是在聽到愛滋二字後就完全停頓不知如何反應、可能是像我一樣地被勾起汙名的憤怒、可能是更多更多的可能......。

落實同志友善的醫療環境

以上就是這段住院過程中的簡要紀錄與我的思考，我和男友平常都處於滿公開的出櫃狀態，都在同志機構工作，身邊也有許多同志朋友，但即使如此，面對陌生的醫療環境以及還不確定是否友善的醫護人員，我們當下的直覺反應都是先隱藏自己的同志身分，等確認安全之後再慢慢出櫃。在這幾年台灣風起雲湧的同性婚姻立法過程之下，台灣民眾（當然也包括醫療人員）可能更常聽過同志了，但是否真的能對同志有正確的認識，而不是被侷限在刻板印象甚至是污名中，依然有賴醫療體系裡提供多元的教育訓練，並且從醫療機構的制度中就開始落實同志友善政策，在醫療環境中多展現一點對同志友善的訊息，我想這樣對於同志病人來說，也能夠在就醫的過程中更加自在。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台