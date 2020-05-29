在國際批判聲浪下，中國逕行通過香港國安法，除了一國兩制瓦解，中國在美中貿易對抗丶新冠肺炎引發與西方國家針鋒相對情勢下，強行通過改變香港現狀的立法，值得關注。圖／擷自人民網

被稱為香港國安法（建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定），經中國大陸人代會通過，授權人代會常務委員會制定相關法律，列入中華人民共和國香港特別行政區基本法附件三，由香港特別行政區在當地公布實施。此法以切實防範丶制止和懲治任何分裂國家丶顚覆國家政權丶組織實施恐佈活動等嚴重危害國家安全的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。

在國際批判聲浪下，中國大陸仍然逕行通過該法，除了香港一國兩制瓦解，中國大陸在美中貿易對抗丶新冠肺炎引發與西方國家針鋒相對，強行通過改變香港現狀的作風，更值得關注。1997香港回歸祖國，一國兩制有多重考量：香港國際地位，世界三大金融中心之一，中國對外貿易等窗口，考慮國際情勢，統戰台灣等。經過二十多年的變化，香港國際地位丶對於中國實際影響丶中國大陸政治經濟實力雄厚等，香港一國兩制的條件發生動搖。

英國殖民統治香港，奠定獨立司法制度丶比較自由的空間，雖然參政權不足。所謂一國兩制以政治丶經濟丶社會制度為主。政治方面，自由保障，經濟維持市場經濟，社會制度亦尊重人民原有生活方式。二十多年，香港社會不少變遷，中國人移民丶觀光旅遊等，造成香港人生活方式的轉變，例如房地產丶基本消費市場等。回歸多年的香港，國際化程度依在，對於民主制度的憧憬，立法會及特首的普選呼聲上漲。

北京越俎代庖 一國兩制瓦解

自由保障方面每下愈況，言論自由丶新聞自由等受到剝奪，政治丶經濟丶社會改變，香港近二十年不少大型抗爭活動。依據基本法二十三條規定，制定國家安全相關法規，自2003年研議，因為事涉錯綜複雜因素，未能通過。去年反送中運動抗爭迭起，連續數月，中國政府早就規劃制定國家安全法等因應措施。新冠疫情延後人代丶政協兩會，美中貿易談判等，遲至日前才強行通過該法。去年香港地區選舉，民主派大勝，今年九月立法會選舉，雖然選舉制非全部人民直選，但是民主派再度獲勝機率不小。中國大陸直接中央政府立法，不交由立法局，不言而喻。

國際如何反應，尚待觀察，英國政府必然表達意見，但是國力不足，歐盟迄今抗議聲浪不大。美國與中國大陸政治丶經濟丶軍事丶科技等緊張對峙，美國總統大選即將來臨，美國總統川普表示必有制裁措施，國務卿宣布香港不再享有特殊待遇。除了類似六四天安門事件，西方國家集體制裁，否則即使近年中國大陸與歐美國家衝突不斷，中國大陸不會退讓。香港自1997已由中國主政，中國大陸一再重申一國的概念，中央政府與香港特別行政區政府的角色。

台灣面對香港變局，如何因應，的確有賴政府丶人民共同集思廣義。台灣與香港迥然不同，除了共同面對中國大陸，其他條件大異其趣。一國兩制的模式已經失效，台灣的自主性丶戰略地位丶地理位置丶對中國大陸的依賴等，均與香港不同。當然香港的未來，民主自由人權普世價值、台灣香港緊密互動關係等，台灣均無法獨善其身。尤其中國大陸處理香港方式丶心態，所顯示意義，更不可輕忽。