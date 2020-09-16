1997年李登輝總統說：「不用怕！中共再大也沒我老爸大！」陳永興醫師今在《李登輝前總統高雄追思禮拜》特別說明指出，感謝上帝賞賜咱一個像聖經中所記載的摩西，台灣的阿輝伯仔，導咱悲哀的台灣人要脫離中國的鴨霸侵略，教示咱台灣人知影恁爸（天上的父、上帝）最大，不是中國共產黨最大！台灣人要有勇氣、信心、智慧走台灣人自己的道路，也是聖經所講仁愛、公義、追求真理的道路！

《李登輝前總統高雄追思禮拜》今在鹽埕長老教會舉行，高雄市長陳其邁今也與會出席，他在致詞中也呼應陳永興醫師所說：「李前總統阿輝伯仔，伊現在化作千風飄揚在台灣上空，護佑著美麗的島嶼，苦難的台灣！」

陳永興並呼籲咱要努力來完成李登輝紀念圖書館的建造，將阿輝伯仔的資料收藏、書籍、精神來保存延續下去，這是要緊的代誌！

※陳永興追思全文

咱今天聚集在此，共同來懷念李前總統阿輝伯仔，伊現在化作千風飄揚在台灣上空，護佑著美麗的島嶼，苦難的台灣！

感謝上帝賞賜咱一個像聖經中所記載的摩西，台灣的阿輝伯仔，導咱悲哀的台灣人要脫離中國的鴨霸侵略，教示咱台灣人知影恁爸（天上的父、上帝）最大，不是中國共產黨最大！台灣人要有勇氣、信心、智慧走台灣人自己的道路，也是聖經所講仁愛、公義、追求真理的道路！

咱今日紀念阿輝伯仔，不可以忘記伊的信仰、生命的哲學、武士劍道的精神，伊的忍耐、堅持、永遠的追求，是要導台灣人脫古換新，建立有尊嚴、有志氣、有理想的台灣新國家，伊的夢也是咱共同的夢，這個夢是台灣人接受現代文明思想、世界潮流的衝擊以後，共同欲追求的夢，雖然這個夢尚未完全實現，但咱大家永遠追隨阿輝伯仔的腳步，繼續向前行，總有一天，咱要在天堂歡喜和阿輝伯仔作伙，看見台灣人不再悲哀，台灣人是世界一流的民族，欲貢獻咱的智慧、愛心服務全人類！

咱要努力來完成李登輝紀念圖書館的建造，將阿輝伯仔的資料收藏、書籍、精神來保存延續下去，這是要緊的代誌！

最後感謝大家作伙來此，咱擱一擺來唱出「阿輝伯仔」的歌聲！真感謝！