憲法是規定國家一定要賦予20歳以上的國民投票權，但並不是以此為限。圖／《民報》影像處理

中華民國憲法並没有反對20歲以下的國民有投票權，整部中華民國憲法念茲在茲的就是保障人權，維護自由和民主；憲法是規定國家一定要賦予20歳以上的國民投票權，但是並不是以此為限，也以此為滿足；我們絕對不能把雞毛當令箭，就如同勞基法規定的最低基本工資一樣，如果勞工可以賺到超過最低基本工資的薪水，大家高興都來不及了，怎麼會反對呢？

賦予年滿20歲的國民投票權，是幾十年前在制憲的時候，依照當年的國情，憲法規定的最低基本要求而已；推翻帝制建立民國人民才有投票權，憲法規定年滿20歲可以投票，憲法也絕對沒有明文規定年滿20歲才可以投票。

幾十年來時代進步，我們宜順應世界潮流，未來透過大法官會議釋憲，解釋憲法的意思是：「年滿20歲一定要有投票權，只要法定的投票年齡不高於20歲即合憲。」大法官會議做成解釋之後，再由立法院修改選罷法，將投票年齡下修至年滿18歳即可投票；這樣做不但可以豐富憲法內涵，民主憲政又將向前邁進一大步。

最快2022年底的地方選舉，包括縣市長、縣市議員和鄉鎮長、鄉鎮市民代表和村里長等的地方選舉就可適用。

時代考驗青年，青年創造時代；我們應該給予年輕人機會，大家要對台灣的年輕人有信心。