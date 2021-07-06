推薦

本書作者茱莉亞．卡熱兼具政經學術與實務經驗，考察英、法、美等國選舉開銷和資金來源，讓我們看到選舉到底有多花錢。昂貴的選舉和民主制度有什麼問題嗎？候選人有多少錢愛怎麼花就怎麼花，又怎麼了嗎？如果說從智庫、媒體到競選活動無不深受資金的影響，這對我們所習以為常的民主制度會帶來什麼根本性的問題甚至是破壞呢？

《民主的價碼》對於這些問題有深刻的剖析，有助於回應當前時代普遍存在對於民主制度的懷疑、不信任或冷感，重新塑造政治與社會民主的理念和想像，也提供厭倦了頻繁的選舉的台灣讀者一些心靈解藥。民主不死，端視我們如何讓它長長久久。──黃涵榆（台灣師範大學英語學系教授）

目錄

導論：民主耗竭

第一部：窮人替富人買單

第一章 民主的成本：比較基準點

第二章 私費民主：一套只為特權階級著想、規範不良的制度

第三章 私費制的真相：用多數人的稅金為少數人的保守偏好買單

第四章 政治之外：私費化「公共善」

第二部：錯失良機

第五章 希望？公共補助政黨與選舉

第六章 公費民主：瀕危的制度

第七章 美國走偏會危害歐洲嗎？

第八章 選票的價碼：從地方選舉到全國精準投放

第三部：拯救民主！重塑政治與社會民主

第九章 定論已成？從恆常的錯覺到民主支票的創新

第十章 邁向「私費」民主制的民主化和新的政黨公共補助制

第十一章 邁向混合國會：社會與政治

結語：「恆常」民主的先決條件



茱莉亞‧卡熱（Julica Cagé）與其著作《民主的價碼：一人一票，票票「等值」？》圖／時報出版，維基百科，民報合成​

作者簡介

茱莉亞‧卡熱（Julica Cagé） 法國經濟學家，從事發展經濟學、政治經濟學以及經濟史研究。

現為巴黎政治學院（Sciences Po Paris）經濟學助理教授，公共政策科際整合評鑑實驗室（LIEPP）「評鑑民主」軸心計畫共同負責人。著有《媒體的未來：數字時代的困境與重生（暫譯）》（Sauver les médias. Capitalisme, financement participatif et démocratie）、《資訊不計血本（暫譯）》（L’Information à tout prix）

譯者簡介

賴盈滿 英國倫敦政經學院科學哲學碩士，曾就讀法國史特拉斯堡大學哲學研究所，現專事翻譯。譯有《天才的責任》、《成功的反思》與《跳舞骷髏》等書。