晚清朝廷就如何應對西方列強分為兩派，務實派認為對西方要禮尚往來、對其通商、宣教等合理要求也可答應，絕不能親啟戰端、挑釁列強，其代表人物是李鴻章，但主戰派認為天朝大國豈容蠻夷胡來，對列強不應露怯、不惜一戰，代表人物是剛毅、毓賢之流。主戰派後來與義和團合流，鼓動慈禧太後向列強宣戰，結果被八國聯軍徹底擊潰，差點亡國。目前中共內部務實派的聲音很小，幾乎被主戰派控制一切。原來溫和的中共最高外交官楊潔篪，近日在阿拉斯加中美外交峰會上突然狼性大發、當面指斥美國國務卿布林肯：「美國沒有資格從實力立場與中國說話」！言下之意，現在中國更有實力，更有資格與你美國叫板高低。中國五毛、粉紅、擁共腦殘們聞聽此言，立即像打了雞血一樣興奮，以為可以平視世界、揚眉吐氣了！楊潔篪耍橫撒潑、盛氣淩人之流氓嘴臉，只會欺騙國內義和團和作為慈禧太後的習一尊，卻徒增全世界對中共霸權的厭惡、排斥和同仇敵愾！

在阿拉斯加峰會後一天，中國召開2021年中國發展高層論壇。根據路透社及聯合早報報導，中國軍方高級智囊姚雲竹少將針對阿拉斯加峰會指出如今中美戰略信任已喪失殆盡，中美危機會隨時爆發，今後應要參照美蘇冷戰經驗，加強對美危機管理，也要設定中方近距離接觸美方時的行為規則。姚雲竹少將話中有話，顯然對楊潔篪的言行頗有微詞、對楊當面挑釁美方不顧引發危機的挑釁行為顯然很不滿。姚的話也可看作是中共內部務實派而非主戰派的聲音。姚雲竹少將曾任中國軍事科學院對美防務研究中心主任、博士生導師，多次參加有關中美軍事的新加坡香格里拉論壇和中國香山論壇，是中共對美防務的權威人物。姚作為真正了解中美各自軍事實力的人是非常冷靜和務實的，姚知道如果現在中美開戰，那麼中國定會一敗塗地。目前共軍除了導彈有優勢外，其他任何方面都無法與美國相比。尤其是航空母艦美國是中國的10多倍，目前的山東號、遼寧號與美航母比簡直就不能叫航母，所以正如晚清老成謀國的李鴻章一樣，姚少將不滿主戰派的輕浮冒進、為作愛國秀而引發巨大的危機甚至災難，務實派希望中共不宜鋒芒畢露、對美挑釁，而要繼續隱忍等待、與美和平共處。

戰狼外交淪為耍狂弄狠的義和團

不幸的是，正如李鴻章等務實派被慈禧太后一度拋棄而採納主戰派甚至義和團的主張一樣，中共內部的務實派早就被習近平靠邊站了，習近平朝思暮想的是「偉大復興」、「一統中華」、「平分太平洋」，他重用的是戰狼、是對美強硬派、主戰派。有了這個慈禧太后，中共外交、宣傳系統幹部們也就都成為了經常痛斥美英、打嘴炮過嘴癮、耍狂弄狠的義和團。正如美國國務院前對華政策主要顧問余茂春近日接受采訪時說，楊潔篪此人以前很低調，很得美國人喜歡，現在卻口出狂言、極為野蠻和不禮貌，這完全是習近平授意的，楊只不過是習的傳聲筒。看來的確是上有慈禧，下必有義和團。

現在中美主政兩國關系的派別恰恰相反，在中國主政的是主戰派，類似慈禧時的剛毅毓賢之流，務實派被靠邊站，而在美國由理性派的布林肯主政外交，強硬派、理想主義派如蓬佩奧等人目前在野。美國朝野可良性互動、協調合作，而中國習近平是根本聽不進務實派的建議的。雖然軍方姚雲竹等人發出理性務實的聲音，但是慈禧太後和義和團們照樣會我行我素、一意孤行。中國仍然改變不了百年前的命運，等待惡貫滿盈的習近平的，將是以美國為首的民主國家對其政權的聯合圍堵、打擊甚至徹底擊潰。屆時，黨內主戰派的命運，也跟清末剛毅毓賢之流一樣，被中共自己嚴厲處罰，用他們的首級換來西方國家的諒解。

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