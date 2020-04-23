「如果你知道如何利用晚年，晚年就會充滿歡樂。逐漸衰老的歲月，是人一生中最甜美的時光之一。」──古羅馬哲學家塞內加（SenecatheYounger）

本書不會告訴你如何阻止或逆轉老化過程，不會承諾青春永駐，也不宣揚抗老策略，而是介紹各種觀念，解釋大腦、身體和情緒如何隨時間推移發生變化，也提供一些人人可用的具體行動，讓大家過上更健康幸福的生活。生理變化的觀點從科學角度審視身體系統，揭露老化如何（有時是何以）隨著時間推移改變身體和大腦，同樣重要的是我們該如何解讀和應對這些變化，什麼適應策略最能確保成功。雖然我們都要面對不可避免的變化，我由衷希望本書能幫助你發展出維持幸福、效能和創造力的觀念和方法。

推薦序

正確認識老，才能幸福的老／詹鼎正（台大醫院竹東分院院長）

最近自己剛跟天下文化合作，出了一本銀髮長者相關的書《顧爸媽，這樣做最安心》。他們可能覺得大家都是同行，所以邀請我審訂這本由老年醫學泰斗馬克．威廉斯名譽教授撰寫、呂玉嬋女士翻譯的佳作。

我看了前面幾頁，其實心中稍微放心了一些，發現老年醫學的觀念，不管是來自何處，都非常相近，例如作者提到的要認清人會變老的事實，就跟我們台大老年醫學部嚴崇仁主任常說的：「唯有正視老，才能自在地談防老。」有異曲同工之妙。我常常在演講中強調老人家沒事別減重，因為高齡長輩死亡率最低的身體質量指數（BMI），是在27~30左右，也就是所謂肥胖的範圍。這樣的觀念，威廉斯教授也十分贊同。

然而大師為什麼是大師呢？在於整本書是經過仔細設計而連成一氣的。一開頭，作者先是講了一個寓言故事，然後告訴我們說：

馬車象徵人的身體，馬代表人的情感，車夫是人的智力，車主是我們的靈魂。唯有當每一個條件都達到平衡，處於良好的工作秩序中，我們才能找到、走完人生的道路。

這個故事與標題相呼應，在每個章節中不斷重現，提醒我們，如果旅程要順利，車夫要從當前的情況跳出來，認清現實，才能破而後立，面對老化，優化老年生活。這也是抗老的第一祕訣。在這個祕訣中，作者澄清了老化的八個迷思，也從各個文化探討了老化觀，最後談到了老化的理論，一部分來自基因，一部分來自外在環境的破壞，例如自由基等。

文中以五個抗老祕訣為總綱，除了剛才所說的認清老化現實，第二祕訣是鍛鍊身體。這個祕訣中，一開始談到了老化帶來的生理變化，以及這些變化對個人帶來的影響。之後的章節中，強調如果要老得好，運動與營養不可少，這也是個人念茲在茲的理念，最後教大家如何正確地運動。

第三個祕訣是刺激大腦，一開始先探討老化與記憶的關係，然後告訴讀者，智力與創造力不會因老化而退化，反而會更優化成熟。接下來分析睡眠與老化的關聯與睡眠的價值，最後教大家如何刺激大腦，預防退化。

第四個祕訣是駕馭情緒。一開始從歷史的觀點，看看不同時代，各個國家民族，如何面對老化帶來的情緒包袱。接下來，教我們如何因應老化帶來的自我形象與角色的轉變。最後，傳授大家針對各種不同情緒的駕馭之道。

最後一個祕訣是滋養心靈。第一節討論長期照護，了解現行制度的不足之處，也期待有新的照護模式。下一節教導我自如何面對死亡，得到安息。最後傳授大家滋養心靈的祕方，希望大家在晚年有著滿足，寧靜的生活。

讀完了這本書，具體實踐，不管是馬車（身體）、車夫（智力、腦力）、馬兒（情緒）、與車主（靈魂），都得到充實、優化，老化旅程將能功德圓滿。在此強力推薦這本書。

作者介紹

馬克．威廉斯 北卡羅萊納大學（University of North Carolina）醫學博士，也是該校臨床醫學教授，並於北卡羅萊納州威明頓市（Wilmington, North Carolina）積極從事臨床診療活動，投注大量時間進行老年醫學門診、住院醫療、療養院照護以及生活輔助。曾在《美國健康》（American Health）雜誌等其他醫學調查中，獲同行評選為美國最佳醫師之一。

出版多部與老年醫學有關的著作，並發表上百篇以此為主題的文章及評論，旨在讓社會大眾了解更多醫學訊息，好對自身的醫療決策有更多參與能力。

譯者介紹

呂玉嬋 專事筆譯，遊於文字與新知之間，樂此不疲。