新聞標題【民報】【人物】接棒｢五福眼科｣造福盲人 林逸民（1943〜 ）
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【人物】接棒｢五福眼科｣造福盲人 林逸民（1943〜 ）

 2021-07-16 09:15
人物-林逸民。圖／擷自馬偕醫學院網站
簡介：

林逸民，1943年生於台中縣的豐原，其父親曾擔任彰化基督教醫院的總務主任，全家都是虔誠基督徒。小時候他非常調皮聰明，總有奇特的想法有時挑戰傳統的權威。高中時本來讀台中一中竟被退學，之後轉去彰化中學。當時他桌球打得很好，還代表彰中校隊去參加省運的比賽！高中畢業1962年林逸民考上中國醫藥學院，畢業後他本來想去教會醫院服務，卻無法如願。

之後林逸民去了日本大阪醫科大學研究了二年｢生理學｣，又到了美國愛荷華州的華盛頓大學醫學院，很幸運在內科當實習醫師時碰到一位主任是在澎湖奉獻一生的白寶珠姑娘的親人，介紹他進了華大的眼科接受專科訓練，之後他通過美國外科學院及眼科學院的院士認證，也通過美國眼科專科醫師執照考試，更在華盛頓大學的愛爾敦紀念醫院擔任主治醫師，後升任眼科主任的職務，一切都蒙上帝的賜福而順利的立足於美國眼科醫學界！後來，因著上帝奇妙的安排，林逸民放棄了在美國的一切，1982年和妻子陳倫美搬回台灣，接下岳父陳五福醫師的｢五福眼科｣照顧偏鄉民眾的香火！

林逸民返台帶回了許多最先進的技術和設備，他是第一位將｢YAZ雅鉻雷射｣手術引進台灣的眼科醫師，他不僅接手陳五福留下的大量病患，更有遠從國外慕名而來及台北的政商名流前往羅東找他看病。除了忙於眼科服務，他也熱心教會的事奉，擔任了馬偕醫院的董事，馬偕醫學院的董事長，對醫學教育的熱心更常遠從羅東回中國醫藥大學教學生，也兼任台北醫學大學的眼科教學，他還擔任｢中華民國兒童燙傷基金會｣、｢民報文化藝術基金會｣的董事，目前還接任｢福和會｣的理事長，可以說行醫之餘的時間幾乎完全貢獻給台灣社會的公益團體。

林逸民，1943年生於台中縣的豐原，其父親曾擔任彰化基督教醫院的總務主任，全家都是虔誠基督徒。小時候他非常調皮聰明，總有奇特的想法有時挑戰傳統的權威，讓老師都受不了，高中時本來讀台中一中竟被退學，原來是他在週記中不斷挑戰論語中孔老夫子的名言，譬如他說：｢孔子說三人行必有我師焉；但為什麼兩人行就不能有我師呢？只要同行的人比我高明，就可以向他學習啊！｣他又說：｢孔子說己所不欲，勿施於人；但如果我不喜歡吃的東西，我姐姐喜歡吃，為什麼不給姐姐吃呢！｣這種批判式的思考竟被老師氣得認為他孺子不可教也，被退學後只好轉去彰化中學，因當時他桌球打得很好，因此代表彰中校隊去參加省運的比賽！高中畢業1962年林逸民考上中國醫藥學院，畢業後他本來很想去彰化基督教醫院或馬偕醫院服務，沒想到二家教會醫院都不收中國醫藥大學畢業生，只想收台大、北醫、高醫畢業的！他很失望的寫信給長老教會總會說：｢神愛世人，卻不愛中國醫藥大學畢業生！｣後來透過人家介紹，去台大醫院眼科只能做額外的眼科住院醫師，就是沒有薪水只能在旁見習的小醫師，第一天上班，他就發現主任教授看病人時，前面排了將近10個醫師跟診，他排在最後面根本看不到病人眼睛，也不知要如何學習主任教授如何看診！他只好坦白提出辭呈，因為他覺得不知要排幾年才輪得到前面去跟診！

之後林逸民去了日本大阪醫科大學研究了二年｢生理學｣，又到了美國愛荷華州的華盛頓大學醫學院，很幸運在內科當實習醫師時碰到主任，看他東方面孔問他：｢知道澎湖嗎？有一位白寶珠姑娘在那兒服務痲瘋病人！｣因他是基督徒聽過白寶珠在澎湖奉獻的事工，答以知道後這個主任大喜，原來是白寶珠的親人，就特別關心他問他想做哪一科？他說想學眼科，這主任就介紹他進了華大的眼科接受專科訓練，之後他努力的通過了美國外科學院及眼科學院的院士認證，也通過美國眼科專科醫師執照考試，更在華盛頓大學的愛爾敦紀念醫院擔任主治醫師，後升任眼科主任的職務，一切都蒙上帝的賜福而順利的立足於美國眼科醫學界！正當他在美國的行醫生涯要登上高峰時，上帝似乎有了不同的安排，原來是在台灣宜蘭羅東的出名眼科醫師陳五福生病了，陳五福是林逸民的岳父，在羅東開設｢五福眼科｣及｢慕光盲人重建院｣照顧了許多病患和盲人，當時希望他回來接續岳父的事業，於是林逸民放棄了在美國的一切，1982年和妻子陳倫美搬回台灣，延續了｢五福眼科｣照顧偏鄉民眾的香火！

林逸民返台帶回了許多最先進的技術和設備，他是第一位將｢YAZ雅鉻雷射｣手術引進台灣的眼科醫師，他不僅接手陳五福留下的大量病患，更有遠從國外慕名而來的病人，也有許多台北的政商名流前往羅東找他看病。除了忙於眼科服務，他也熱心教會的事奉，擔任了馬偕醫院的董事，後來又出任馬偕醫學院的董事長，對醫學教育的熱心更常遠從羅東回中國醫藥大學教學生，也兼任台北醫學大學的眼科教學，他還擔任｢中華民國兒童燙傷基金會｣、｢民報文化藝術基金會｣的董事，目前還接任｢福和會｣的理事長，可以說行醫之餘的時間幾乎完全貢獻給台灣社會的公益團體，為的就是要實現他返鄉服務台灣的初衷和心願。


林逸民（前排右5）目前擔任福和會理事長。圖／2021福和會主辦的國是健保論壇。擷自福和會官網

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集

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