林逸民，1943年生於台中縣的豐原，其父親曾擔任彰化基督教醫院的總務主任，全家都是虔誠基督徒。小時候他非常調皮聰明，總有奇特的想法有時挑戰傳統的權威，讓老師都受不了，高中時本來讀台中一中竟被退學，原來是他在週記中不斷挑戰論語中孔老夫子的名言，譬如他說：｢孔子說三人行必有我師焉；但為什麼兩人行就不能有我師呢？只要同行的人比我高明，就可以向他學習啊！｣他又說：｢孔子說己所不欲，勿施於人；但如果我不喜歡吃的東西，我姐姐喜歡吃，為什麼不給姐姐吃呢！｣這種批判式的思考竟被老師氣得認為他孺子不可教也，被退學後只好轉去彰化中學，因當時他桌球打得很好，因此代表彰中校隊去參加省運的比賽！高中畢業1962年林逸民考上中國醫藥學院，畢業後他本來很想去彰化基督教醫院或馬偕醫院服務，沒想到二家教會醫院都不收中國醫藥大學畢業生，只想收台大、北醫、高醫畢業的！他很失望的寫信給長老教會總會說：｢神愛世人，卻不愛中國醫藥大學畢業生！｣後來透過人家介紹，去台大醫院眼科只能做額外的眼科住院醫師，就是沒有薪水只能在旁見習的小醫師，第一天上班，他就發現主任教授看病人時，前面排了將近10個醫師跟診，他排在最後面根本看不到病人眼睛，也不知要如何學習主任教授如何看診！他只好坦白提出辭呈，因為他覺得不知要排幾年才輪得到前面去跟診！

之後林逸民去了日本大阪醫科大學研究了二年｢生理學｣，又到了美國愛荷華州的華盛頓大學醫學院，很幸運在內科當實習醫師時碰到主任，看他東方面孔問他：｢知道澎湖嗎？有一位白寶珠姑娘在那兒服務痲瘋病人！｣因他是基督徒聽過白寶珠在澎湖奉獻的事工，答以知道後這個主任大喜，原來是白寶珠的親人，就特別關心他問他想做哪一科？他說想學眼科，這主任就介紹他進了華大的眼科接受專科訓練，之後他努力的通過了美國外科學院及眼科學院的院士認證，也通過美國眼科專科醫師執照考試，更在華盛頓大學的愛爾敦紀念醫院擔任主治醫師，後升任眼科主任的職務，一切都蒙上帝的賜福而順利的立足於美國眼科醫學界！正當他在美國的行醫生涯要登上高峰時，上帝似乎有了不同的安排，原來是在台灣宜蘭羅東的出名眼科醫師陳五福生病了，陳五福是林逸民的岳父，在羅東開設｢五福眼科｣及｢慕光盲人重建院｣照顧了許多病患和盲人，當時希望他回來接續岳父的事業，於是林逸民放棄了在美國的一切，1982年和妻子陳倫美搬回台灣，延續了｢五福眼科｣照顧偏鄉民眾的香火！

林逸民返台帶回了許多最先進的技術和設備，他是第一位將｢YAZ雅鉻雷射｣手術引進台灣的眼科醫師，他不僅接手陳五福留下的大量病患，更有遠從國外慕名而來的病人，也有許多台北的政商名流前往羅東找他看病。除了忙於眼科服務，他也熱心教會的事奉，擔任了馬偕醫院的董事，後來又出任馬偕醫學院的董事長，對醫學教育的熱心更常遠從羅東回中國醫藥大學教學生，也兼任台北醫學大學的眼科教學，他還擔任｢中華民國兒童燙傷基金會｣、｢民報文化藝術基金會｣的董事，目前還接任｢福和會｣的理事長，可以說行醫之餘的時間幾乎完全貢獻給台灣社會的公益團體，為的就是要實現他返鄉服務台灣的初衷和心願。



林逸民（前排右5）目前擔任福和會理事長。圖／2021福和會主辦的國是健保論壇。擷自福和會官網

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集