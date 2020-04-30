台灣大學教授陳文成遭監聽資料首度曝光，促進轉型正義委員會在臉書公布警總監聽台大教授陳文成的紀錄「彩虹資料」，內容顯示，情治單位在民國68年截獲陳文成與施明德的越洋電話，並以「彩虹資料」的形式呈送總警保安處，封面註明「極機密」。圖/促轉會提供

台灣大學教授陳文成遭監聽資料首度曝光，促進轉型正義委員會在臉書公布警總監聽台大教授陳文成的紀錄「彩虹資料」，內容顯示，情治單位在民國68年截獲陳文成與施明德的越洋電話，並以「彩虹資料」的形式呈送總警保安處，封面註明「極機密」。

促轉會表示，70年7月3日陳文成被發現陳屍在台大研究生圖書館外的草坪上。因為他前一天早上遭警總帶走後即無音訊，警總為打消外界疑慮，案發後數次對外發言卻對約談原因含糊其辭，至7月8日警總總司令汪敬煦才公開證實其與美麗島雜誌社的往來有關，關鍵即是跟施明德的一通越洋電話。

儘管這個原因由汪敬煦所提，且曾出現在約談譯文中，但關於這通電話的內容與紀錄，外界從未看過，也不在歷次調查的檔案資料裡。

促轉會指出，為了釐清威權統治當局在本案中的角色與責任，回應家屬及民間長期以來對官方調查缺失的質疑，促轉會自成立以來，即啟動陳文成案調查，並澈底清查檔案，包含這通電話在內等可以監聽到陳文成動態行蹤的警總「彩虹資料」（即監聽紀錄），都是在檔案局的第六波政治檔案徵集中首度出土。

從這份紀錄可知：民國68年9月30日（美國時間應為9月29日）零時9分，情治單位截獲陳文成與施明德的越洋電話， 10月2日負責監聽的警總電監處將這通電話內容摘錄，以「彩虹資料」的形式呈送總警保安處，封面註明「極機密」。

促轉會提及，這份「彩虹資料」並非逐字逐句，而是由監聽人員依通話要旨所製作，亦是促轉會在官方檔案中所查到最早一份與陳文成有關的紀錄。



促轉會解密台大教授陳文成遭警總監聽資料。圖/促轉會提供

在附圖的兩張檔案中，可以發現「彩虹資料」紀錄，警總的監聽人員僅註記該「陳某」自稱住在匹茲堡。換言之，此時警總還不知道與施明德通電話的人是陳文成。

在另一張檔案中，陳文成的岳父打電話給陳文成，警總人員從各種線索，判斷「陳某」就是陳文成。即便這通與岳父的電話僅是閒話家常，警總仍根據前一通與施明德的通話，認定陳文成「顯屬叛國份子」，應對其在臺北的家屬「瞭解與注意」。

也就是說，在案發一年多以前，警總即透過電話監聽，盯上陳文成，亦是透過此方式，得知陳文成即將在70年5月間返台，從而部署對他及其家人更為嚴密的監控措施，例如在陳文成入境臺灣後，隨即協調入出境管理局暫不核發出境證。陳文成便是在這樣嚴密的監控之下，在70年7月2日早上自家中被警總人員帶走，從此改變了他的生命軌跡。

促轉會此次調查最重要的突破之一，即是發現相關機關仍持續清查出陳文成案的相關檔案，其中重要者如國安局的檔案，在歷經近一年半的協調與交涉，於108年11月7日始完成解密，至此，促轉會方得以調用完整的檔案原件。

促轉會強調，檔案內容除少部分與既有已公開的檔案重複之外，多數均為首度出土，不僅證實情治機關對陳文成本人及家屬確有嚴密監控，對於案發後情治單位介入偵辦、引導輿論風向、阻撓家屬追求真相對外發聲等亦有紀錄，對於理解本案案情有極大助益。