aPure公司因「送愛偏鄉 好好吃飯」的影片，而選擇與門諾基金會合作，希望可以共同關心花東偏鄉長者，為社會盡一點心力。圖／門諾基金會

台灣機能性纖維的領導品牌aPure，在疫情與寒流的雙重困境之下送愛心到花東偏鄉角落，除了送上三百件發熱衣，也發起「feHot溫暖集盒 讓愛有感」活動，向社會大眾募集百盒生活物資給門諾基金會所服務的弱勢長者、早療兒童，讓長輩及小朋友都可以無後顧之憂過一個充滿愛心又暖呼呼的年節。

在1月25日當天aPure的行銷企劃專員賴品瑄小姐特地從台北到花蓮，親手致贈集結的愛心，並在捐贈儀式會後參訪美崙日照中心，實際參與社區關懷與個案訪視，見證溫暖與愛的落實發揮。

門諾基金會邱燕銀執行長表示，門諾基金會已經邁入第24年，但至今花東仍有許多偏遠鄉鎮欠缺長照資源，目前致力於將服務內容與範圍越建置得更加完善，感謝aPure在歲末年終之際，願意在生活上共同來支持長者。

aPure的行銷企劃專員賴品瑄小姐表示，因為疫情關係使整個社會氣氛都很低迷，所以aPure規畫了許多公益計畫，期盼可以發揮正面能量。因為該公司同仁看到門諾基金會「送愛偏鄉 好好吃飯」的影片，讓他們想到可以與門諾基金會共同關心長者，為社會盡一點心力。



門諾基金會安排aPure的行銷企劃專員賴品瑄（右1）參訪美崙日照中心、社區關懷與個案訪視的行程，見證溫暖與愛的落實發揮。圖／門諾基金會

門諾基金會特別安排賴品瑄到美崙日照中心，了解平時門諾基金會的服務日常。在新城工作站林麗芳站長事前說明及郭曼琳督導的陪同下，進入服務第一線來到社區進行關懷訪視行程，並親手將發熱衣與集物盒給長者們。行程中第一個拜訪的個案是低收入戶且領有身心障礙手冊的阿珠，阿珠雖然沒有清楚的言語表達能力，但一看到來訪的督導與aPure的同仁就露出燦爛的笑容，她也相當開心、仔細聆聽督導的叮嚀。當天拜訪的長輩們收到物資也都相當開心，一整個下午的社區訪視行程在aPure與門諾基金會同仁的努力下順利圓滿達成。

許多花東的偏鄉長者、早療兒童都面對艱困的處境，加上今年冬天多次寒流侵襲讓處境更是雪上加霜。aPure送上的關懷對花東偏鄉弱勢而言就如一股股暖流。期望在aPure伸出援手之下，社會各界也能一同響應，幫助需要的弱勢長者與孩童，讓他們能安心生活。



阿珠（右1）一看到來訪的督導與aPure的同仁就露出燦爛的笑容。圖／門諾基金會