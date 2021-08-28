2006年左右，我開始準備要寫作《台灣文學三百年》那一套書。我的目的是要介紹這三百年來，幾十位描寫台灣的古今作家，想要讓人瞭解他們所寫的內容以及修辭法，最好能理解他們創作背後的無意識。

因為這套文學史涉及了清治時期貫串200年左右的龐大古典詩文，我就先搜找了許多相關的碩博士論文與個別作家的選集來閱讀，想要先建立清治時期古典文學的基本概念，再進行主流作家的個別介紹。可惜由於那些論文都是引述片段詩文，不做註解或翻譯；選集則是任憑己意選取詩文再加以註釋，大半並沒有附帶翻譯。他們都假定他們已經瞭解了所選、所註的那些詩文，但是我明顯地看到那些論文或選集裡有某些地方錯解了原文，他們卻一點都沒有發現。結果這些斷簡殘篇使我變得迷糊籠統，閱讀越害怕，使我始終都不敢下筆。

後來，在不得已的狀況下，我就下定決心，自己動手大量翻譯想要介紹的個別古典作家的全集。我把翻譯密密麻麻地寫在每個書頁上，唯恐漏掉任何一句詩或一段文字，等到我翻譯完了全書的詩文或者翻譯多了，比較有信心時，才開始介紹這些古典詩文作家給讀者。

為甚麼全書翻譯這麼重要呢？一方面當然是經過翻譯才能真正懂得詩文。我們每個人對古文的素養都是有限的，有些古文字非得要查考康熙字典才能查到，有些則是一字多義，我們非得花一兩個鐘頭，百般思量，上下文對照，才能勉強猜到作者的真意，因此瞭解古文可能變成了冒險的行為，我們可能落入陷阱，但是我們永遠不會知道。另一個方面就是我們略掉了任何一本書的若干詩句或文句，都可能會成為我們的愧憾，覺得我們對於該位作者不是全知的，既然不是全知，怎敢介紹給讀者？

不知道翻譯了多少的詩文，總之我只能拚命地翻譯下去，等到有自信了再作介紹。這些翻譯後來有一部分被我謄錄下來，發表在網路的《台文戰線部落格》上面，包括《台海使槎錄》全書；《郁永河全集》（不只是《裨海紀遊》而已）；《赤嵌集》接近全書；《小琉球漫志》接近全書；部分藍鼎元的詩文；部分《台灣府志》，本來我以為沒有人會看這些翻譯，不過，慢慢的，點閱率越來越多，有些篇章的點閱率竟然超過八千。這個現象使我感到吃驚，才知道想要瞭解台灣古典詩文翻譯的讀者不在少數，只是他們無法在市面上找到更多的全文翻譯書籍來閱讀罷了！

前衛出版社的編輯在部落格看到了《台海使槎錄》裡涉及台灣平埔族生活概況的〈番俗六考〉，覺得這部分的文字非常重要，也隱藏大量的樂趣，決定要單獨出版它，這是非常具有眼光的認識。

提到〈番俗六考〉的來源，我們就必須先知道黃叔璥這個人。他是清朝第一任的巡台御史，1722年來台，算是康熙皇帝的直接耳目。此時是朱一貴事件剛結束不久，他來台的目的當然是為了收拾善後，另外就是幫助皇帝瞭解真實的台灣。所以來到台灣後，下令給各地區的地方官，展開各個地區的平埔族居處、飲食、衣飾、婚嫁、喪葬、器用的實況調查。範圍從最北的基隆到最南的恆春，都被包括在內。由於黃叔璥位高權重，這種調查必定沒有任何的地方官敢於馬虎應付。我們可以看到，這些調查是分區的，即可能是就地方官本人的徵稅範圍做主要調查，甚至超出了可徵稅的範圍之外也做調查；也不只是平埔族的調查，也有若干高山族的調查。在有清一代，台灣從來沒有這麼大規模的詳細原住民調查，荷蘭時代就更不必說。所以〈番俗六考〉可以說是清朝與清朝以前對於平埔族最廣最深的理解，任何人都不能無視。它也是清治時期台灣歷史書籍最重要的史料，比如說《台灣府志》有好幾本，並非每一本都納入了〈番俗六考〉，但凡是沒有〈番俗六考〉做資料的就顯得十分貧瘠、乏味，可見〈番俗六考〉在歷史紀錄上的地位極為重大。所以單獨出版它是一 種慧見。

不過，我並不是台灣平埔族的研究者。字面上的翻譯對我來說並不困難，但是對平埔族的研究尚未入門；在字面翻譯之外，我就無法對內容多做學術上的解釋，更不要說是對地名做專門的註解。在這種情況下，前衛出版社就協調平埔族專門的學者詹素娟博士來做解說和註解。

詹老師是平埔族非常有名的研究者，已經出版許多有關平埔族方面的研究著作。我在翻譯《台海使槎錄》之前，曾購買她出版的《台灣原住民史．平埔族史篇（北）》與《舊文獻新發現》這些書籍來閱讀，受益良多。由她來做《番俗六考》的解說與註解，就會使這本譯作變成一本深具學術性的普及書籍，還有甚麼比這件更令人覺得高興的事呢？

最後我要提到個人一個最深的感慨：想要請本書的讀者特別注意一件事。也就是說，大凡清治時期的作家對台灣平埔族或高山族的書寫，都難逃兩個意識型態的控制。一個是中原文化至上主義；另一個是大清帝國主義。在字裡行間難免會出現不少貶抑原住民的文字。他們不恰當的修辭法有二：一個是比喻法，就是先行將原住民貶低成為次等人類、動物、甚至是礦物，再進行他們的書寫，結果他們筆下的原住民形象就變得很不堪。另一個是使用提喻法，也就是以偏概全，只要看到某地區的原住民有他們眼中的某個「缺點」，就擴大來指稱全部的原住民，日深一日後，就變成一種刻板印象，讓讀者誤認這是全部原住民的真實樣貌，終於造成原住民無法承受的負擔。不論是〈番俗六考〉的本文或附錄的〈番俗雜記〉，多有歧視性的不實文字出現，這些文字佔比頗大，是應該加以譴責的！比如說郁永河就是中原文化至上主義者，常常在敘述原住民不同中原人士的外觀時，就給予譏諷；而藍鼎元則是一個標準的大清帝國主義者，常常主張用武力來對付原住民。這些作家可能認為自己是對的；可是如今的我們看來，這些都是胡說八道，自滿自誇！因此，我要鼓勵讀者用批判的眼光來閱讀這本書，不吝隨時加以批判，如此才算是真正在閱讀這本書！──2020、11、08寫於鹿港



作者（右）指出，過去書寫原住民難逃都兩個意識型態的控制。一個是中原文化至上主義；另一個是大清帝國主義。字裡行間難免會出現不少貶抑原住民的文字，因此鼓勵讀者用批判的眼光來閱讀〈番俗六考〉這本書。圖／前衛出版社，網路，民報合成

※本文轉載自《 番俗六考：十八世紀清帝國的台灣原住民調查紀錄 》（前衛出版社，2021.7.28）