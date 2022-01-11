觀察人士認為，在北京採取「人質外交」這種強硬應對孟晚舟事件的做法之後，加中關係不太可能會回到過去。示意圖／Pixabay，網路，民報合成

加拿大一項最新民調顯示，多數加拿大人希望減少與中國的經貿往來，認為在與中國打交道的時候人權和法治比經貿更重要。不過很多加拿大人也擔心，採取這樣的立場可能會對加拿大造成經濟後果。

加拿大民調機構安格斯-里德研究所（Angus Reid Institute）星期一（1月10日）公佈了去年11月26日至29日隨機訪問2005名加拿大公民所得出的調查結果。根據這項民意調查，61%的受訪者希望加拿大減少與中國的貿易和投資。只有24%的人認為中國和其他國家一樣是好的貿易夥伴。

截止2020年，加拿大與中國之間的貿易額達到1000多億美元，中國是加拿大的第二大貿易夥伴。在希望與中國減少貿易往來的受訪者中，約28%的人認為加拿大這樣做可能不會對本國經濟產生負面影響，並有60%的人認為加拿大可以在經濟影響較小的情況下降低對中國的依賴。

安格斯-里德研究所星期一發布的這個調查還顯示，77%的加拿大人認為，在與中國打交道時，應將人權和法治作為優先事項，而不是經貿投資。

但是也有近60%的受訪者擔心，採取這樣的立場或是對抗中國可能會對加拿大造成經濟後果，並有70%的人認為，加拿大做什麼都不可能改變中國的行為。

安格斯-里德研究所所長莎琪·科爾（Shachi Kurl）表示，加拿大人對這些問題的反饋，與加拿大與北京之間發生的一系列事件有關。她說，加拿大過去兩年多來與北京在經貿和外交上問題上發生了很多爭端，從北京暫停加拿大菜籽油和肉類的進口，到兩名加拿大人在孟晚舟事件後被中國當局以「間諜罪」拘押一千多天，而後者在加拿大國內被廣泛視為是北京的報復。

科爾對美國之音說：「此外，加拿大人也對中國的人權和法治表現出並且繼續表現出擔憂。大多數加拿大人認為中國對待維吾爾少數族裔的方式是『種族滅絕』。他們也非常不安地關注香港的政治局勢和言論自由情況，有約30萬加拿大人在那裡生活。」

這項最新民調結果也反映加拿大人對中國的好感度在下降。安格斯-里德研究所去年12月公佈的一項民調顯示，僅有16%的加拿大人對中國抱有好感，而在14年前北京舉辦夏季奧運會期間，這個數字是50%。皮尤中心去年早些時候的一項調查也顯示，對中國持正面觀感的加拿大人不足三成。

自2018年孟晚舟事件後，加拿大與中國的關係一直冷淡。一些觀察人士認為，在北京採取「人質外交」這種強硬應對孟晚舟事件的做法之後，加中關係不太可能會回到過去。

在加拿大人希望減少對中國的經濟依賴之時，加拿大政府正在拓展在印太地區的其他經貿關係，加強供應鏈韌性。加拿大政府和台灣政府星期一宣布就一項外國投資促進和保護協議展開談判。

加拿大國際貿易部長辦公室在星期一的聲明中說，這個安排旨在為加拿大企業投資海外和外國企業投資加拿大「提供一個穩定的基於規則的投資環境」。