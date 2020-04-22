敦睦艦群聚感染事件持續延燒，引發社區感染疑慮，新北市、宜蘭縣、台南市均指出，若疫情惡化，將不排除封城，台北市長柯文哲則說，封城演練費用太高，下周將進行封城的桌上推演；對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，雖有敦睦艦隊群聚事件，但台灣已有10天沒有本土案例，「現在離封城有點遠」。

指揮中心日前表示，已研擬「三階段整備方案」，分別是第一階段過渡期、第二階段警戒期、第三階段管制期，過渡期指社區出現零星感染源不明個案，將加強查核公共場所的感染控制，多數管制措施屬勸導性質；警戒期指單周出現三個以上的社團或社區群聚感染，或一天出現十個以上感染源不明的本土病例，也就是社區傳播發生的階段；管制期指本土病例數快速增加，多數案例無法追蹤傳染鏈，疫調也來不及的狀況。

指揮中心今天召開記者會，陳時中指出，有些地方政府基於保護居民，當然會有一定的關心和作為，但要根據科學基礎，敦睦艦染疫事件大家都很關心，指揮中心希望能守好社區防線，以台灣現在的背景，已有10天沒有出現本土確診個案，針對相關接觸者做進一步的防疫是有必要，「但現在談到封城，距離是有點遠」。

陳時中說，相關的整備及超前部署是必要的，現在也已有三階段的整備方案，並匯集各主管單位業務範圍的注意事項，在這2天內整備好，交給地方政府，藉由這些想定的情況做準備，地方若有任何狀況都可和中央討論。