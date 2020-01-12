蔡英文總統今（12）日接見「日本台灣交流協會會長大橋光夫」時表示，這次總統大選，台灣人民向世界表達了捍衛主權、守護民主自由的決心。新的一年，希望台灣跟日本在經貿、文化、以及體育等各領域，有更多的交流合作，讓台日關係更上層樓。

大橋致詞時表示，對今年初沈一鳴參謀總長等8位官兵不幸殉職一事，表達由衷哀悼之意，並期盼因墜機事故倖存的幾位受傷官兵，能夠早日復原。

針對總統大選結果，大橋光夫表示，這次台灣的選舉，蔡英文獲得817萬多的票數，是史上當選者獲得最高票的一次，而蔡英文在今年5月底即將開啟第2任的任期，相信在未來的四年，對台灣是非常重要的時期，期待蔡英文能夠持續發揮高度的領導統御能力。

大橋光夫也提到，尤其是立委選舉的部分，民進黨獲得過半數的席次，相信是對蔡英文第二任任期的國政經營打了一劑強心針，能夠比較容易推動自己的施政理念，並帶領全台灣向前發展。對於這樣的結果，他要再次由衷地祝賀

蔡英文致詞時首先感謝大橋光夫，再次率團訪問台灣，對昨日總統大選結果表達祝賀，也對日前參謀總長沈一鳴殉職事件表達慰問之意。

蔡英文指出，次總統大選，台灣人民向世界表達了捍衛主權、守護民主自由的決心。未來，台灣也會跟理念相近國家積極合作，繼續深化民主。身為國際社會負責任的一員，這三年多來，台灣對於兩岸關係，秉持不屈服、不挑釁、不冒進的原則，致力維持台海穩定。未來會持續堅持這個立場，並且跟區域各國加強夥伴關係，一起促進區域的繁榮發展。

在台日關係上，她說，日本是台灣在外交合作和觀光交流上，都是非常重要的盟友。去年，來台的日本旅客，已經突破200萬人次，創下歷史新高。台日雙方，從政府到民間的交流，都越來越密切。在新的一年，她希望，台灣跟日本在經貿、文化、以及體育等各領域，有更多的交流合作。相信有大橋會長的支持，台日關係一定可以更上層樓。