中央研究院20日晚間宣布院內有1人確診，已有16人居家隔離，中研院總務處長張剛維表示，確診案例與16名隔離者都沒有參與研究和疫苗研發等作業。圖/取自維基百科

中央研究院20日晚間宣布院內有1人確診，已有16人居家隔離，中研院總務處長張剛維表示，確診案例與16名隔離者都沒有參與研究和疫苗研發等作業，即日起關閉院內美術館、體育館。

張剛維表示，確診個案沒有參與院內對外工作，也沒有參與近期院內防疫的研究工作。目前院內包含學生約有6000多人，消毒作業一直在進行，未來也會增加消毒密度。

張剛維解釋，中研院防疫工作春節就開始進行，目前院內已經進行消毒工作，每棟大樓都有門禁管理，進出大樓都要出示識別證、登記健康紀錄表，若要進出封閉空間，盡量戴口罩。

張剛維強調，目前受影響區是獨立、局部區域，已經控管處理，並配合中央流行疫情指揮中心的處理，院內研究均正常進行。

張剛維表示，日前已強烈建議院內同仁不要出國，院方也已經掌握近期自國外返台同仁及受邀來訪外籍人士名冊，會要求依照中央流行疫情指揮中心規定做居家檢疫或自主健康管理，並主動關懷；這週院內也會開始異地辦公、居家辦公、展館管制等辦公模式。

張剛維說，雖然開放空間沒辦法禁止民眾進入，進入室內都必須強制量測體溫，且未來訪客都需登記，否則不得進入室內，100人以上會議室不外借，所有會議採視訊作業，綜合體育館、蔡元培紀念館（文獻庫）、嶺南美術館、胡適紀念館、歷史文物陳列館、民族學研究所博物館自3/21(六)起暫時停止開放。