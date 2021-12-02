台灣在今年的雙十國慶除了閱兵之外，小英總統也於致詞中特別提及「從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。這72年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣的嶄新樣貌」，這一段提及台灣成為「復興基地」僅是72載！完全不像過去之兩蔣時代、或李扁馬⋯⋯等三位總統，都是以民國正朔的「110年」之法統為曆法；殊不料，到了小英這位是台灣九年義務教育「國中世代」第ㄧ批新人類後，竟以迥異於「傳統記載」申論！此舉除引發朝野、對岸和海外側目外，令人不禁也對這「72年」獻詞的訊息予人以遐想空間。

因為，回顧67年前的1954年12月2日，當年的今天正由我國外長葉公超與美方國務卿杜勒斯簽署《中美共同防禦條約》，此舉讓台灣得以自1949年後的模糊定位，終因獲得「掛保證」而走出兵敗如山倒時被美國《白皮書》差點遺棄之陰影；特別是在兩國簽約後，便確立與中共自此隔海分治對恃！直到1979年慘遭卡特突襲式宣佈斷交、以及同步由親台的眾議員高華德力推《台灣關係法》（TRA)以資穩定時局！結果，彼此在斷交後的風雨飄搖歲月中發生過1995年的「文攻武嚇」；但北京當局實質上還頗自我克制！直到習近平這兩年抓狂式得調派戰機、軍艦對台進行侵門踏戶才急轉直下；惟檯面下的真槍實彈近距離攻防是否會有突破？尚待「驗證」方能證明台美關係。

回顧台美之間過去簽屬的「共同防禦作業」，其實不只是僅有台北配合，美國也與南韓、菲律賓兩國簽締類似條約、並還特地與二戰「戰敗國」的日本締結「安保條約」，此即外界稱為「第一島鏈」之所由。此期間，中共將台美簽約矮化稱為「美蔣互防條約」後的次年，即1955年時出兵導致我國守軍悉數陣亡的「ㄧ江山戰役」、另有「大陳島全島撤退」等棄守遭遇......不啻顯示國民黨流亡政權在當時儼然「將無後路可退」矣？由於台美即時簽約在前才有保證！可見這轉折純衝著「反中共封鎖」。

我國雖因共軍反撲被迫棄守浙江沿海離島版圖，隨後又接受美國參眾兩院連袂通過第七艦隊來台巡弋海峽！讓美國能防範未然、並鞏固台澎金馬領域海疆；但絕未料到卡特總統一上任就大動作「出賣台灣」！縱然後來有所彌補；嚴格檢視卻似乎只是於事「不無小補」？不過當美方再先後通過《台灣決議案》，川普入主白宮後，自2016年起又拍板將大量尖端武器售台！且陸續密集公佈了《台灣旅行法》、《台灣保證法》、《台灣安全加強法》、《台灣友邦國際保護與加強倡議法》......對台展現極友善。

正因川普「出手」如此大方，導至五角大廈於美軍「駐台協防司令部」在1979年4月25日關閉，一度使台灣儼然有淪為「國際孤兒」之虞時……幸虧白宮多位主人適時伸援，而現在「接棒」的拜登總統亦已公開表態挺台，實是前所未有的造化，堪稱為台美「共同防禦條約」之後2.0升級版？值得台灣要珍惜之，朝野切莫因為「萊豬進口」或「核四重啟」等公投議題而自亂陣腳，則善莫大焉！大家真要把握住全球各民主國家對台都已像立陶宛般得伸援，這是我國退出聯合國以來的大翻轉、「時來運轉」……務必掌握這千載難逢的「獨立自主」契機。



作者指出，美國自總統川普挺台之後，繼任的拜登總統也公開表態挺台，台美關係極度升溫，堪稱為台美「共同防禦條約」之2.0升級版。示意圖／擷自VOA

（本文轉載自綠色和平廣播電台）