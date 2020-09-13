林衡哲讚譽蕭泰然《一九四七序曲》不僅是世界名曲，每次聽到該曲，就讓他相信有天台灣一定會獨立。他希望有天能用公民投票來選擇咱國歌。(圖/陳俊廷)

「藝術家都走在群眾的前端」！西貝流士1899寫《芬蘭頌》後的18年芬蘭就獨立，林衡哲讚譽蕭泰然《一九四七序曲》不僅是世界名曲，每次聽到該曲，就讓他相信有天台灣一定會獨立。他希望有天能用公民投票來選擇咱國歌。

林衡哲並指其在大學教書時常放該曲，並問學生與當前三民主義前奏的國歌來對比，結果百分之九十九的學生都支持以蕭老師所譜曲《一九四七序曲》、鄭兒玉牧師填詞的《台灣翠青》為咱台灣國歌…..

《一九四七序曲》媲美西貝流士的《芬蘭頌》和柴可夫斯基的《一八一二序曲》都是以充滿歷史使命感的國家情懷譜寫下對祖國的摯愛。林衡哲在其《80回憶集》的故友回憶中推崇蕭泰然是台灣音樂文化的永恆資產；蕭泰然的存在，不僅是台灣人的光榮，也是台灣文化國際化的先驅，他很榮幸有機會成為蕭泰然推動海外台灣人文藝復興運動的親密文化戰友…..

林衡哲說：「30多年的友誼見證了他(蕭泰然)是一位非常謙虛而虔誠的基督徒，並擁有人道主義和理想主義的胸懷」林衡哲在與談中並說明蕭泰然創作《一九四七序曲》的故事：

一九九三年，鄭兒玉牧師赴美洛杉磯旅遊拜訪朋友，林衡哲指其好友太平洋時報創辦人吳西面邀鄭及許丕龍聚會時，蕭當時感嘆1984年洛杉磯奧運，台灣人未獲金牌，蕭盼有天台灣人拿金牌能升上咱的國旗、唱咱的國歌，吳西面在席間就說並盼蕭來譜曲、鄭來填詞咱「未來的國歌」。

林衡哲說：「鄭牧師回來後，很認真的作詞譜寫出《台灣翠青》蕭看到該詞也深受感動。隨後林宗義教授向蕭表示，二二八第50周年快到，盼蕭也譜出一曲來紀念台灣近代最重要的事件，林並將李敏勇為二二八所寫的詩《愛與希望》遞給蕭看…」.

蕭泰然向上帝祈禱該曲是為台灣人四百年所寫的故事，一九九五年六月三日，在北加州奧克蘭市喀爾文賽門劇院舉行世界首演時，由魏斯甘尼指揮奧克蘭青少年管弦樂團與同鄉會「百人大合唱」及女高音黃美星共同演出時，可以說創造了台灣的文化奇蹟，讓全場觀眾都感動落淚。林衡哲有感的說：「我也是生平第一次聽蕭老師的音樂會感動得掉眼淚，坐在我身旁的一位美國老婦人，當她聽到黃美星唱出鄭兒玉牧師寫的《台灣翠青》時，她也流淚指其不懂台灣的歷史，但音樂太美了，感動她的心」。

「藝術家都走在群眾的前端」！ 蕭泰然老師是非常謙虛溫和的人，惟其對「台灣人出頭天」，林在與談中則以緊握拳頭表示其堅定信念，

林衡哲認為，出頭天有兩種意義，一是指咱雖然是小的國家但咱在國際樂壇占一席之地，這和西貝流士的思想很同款，芬蘭也是小國….；西貝流士一直希望能在歐洲樂壇爭取一片天，最後他以《芬蘭頌》和七首交響曲以及小提琴協奏曲等成為芬蘭國民樂派大師。同時他的作品也成為芬蘭人爭取獨立建國的民族心聲。同樣的，蕭老師也一直希望能為台灣音樂在國際樂壇上占一席之地，同時也期待台灣人民早日出頭天，因此他的三首協奏曲和福爾摩沙交響曲以及一九四七序曲，建立了蕭泰然成為台灣國民樂派大師的地位，同時也流露了四百年來台灣民族的心聲。

「這是蕭老師一生中的偉大名曲」林衡哲指其2002 年擔任台南文化局長任內，邀請指揮金希文等來演奏《一九四七序曲》。包括許文龍也深受感動。

《故友回憶集》是林衡哲80回憶集該書最重要的部分，共記載楊逵、郭雨新、陳泗治、曹永和、夏志清、葉石濤、曹永坤、吳西面、廖述宗、李敖、郭松棻、王敏昌、蕭泰然、馬水龍、王言勳、陳定南、陳明憲、吳清友、林瑞明與曾御慈等共二十位「故友回憶」。(待續)