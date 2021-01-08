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每日國際焦點

美國民眾攻入國會後遭驅離，4死，恢復秩序後國會認證拜登當選，川普表示20日政權將會有秩序轉移。

美國駐聯合國大使凱莉·克拉夫特將訪台。

中國河北省疫情擴大進入暫時狀態，石家莊7日新增11例，全市所有車輛人員均不准離開。

阿拉伯聯合大公國將恢復與卡達的貿易與旅遊，不過暫時還不會恢復外交關係。

美國

駐聯合國大使凱莉·克拉夫特將訪台。

中國

河北省疫情擴大進入暫時狀態，石家莊7日新增11例，全市所有車輛人員均不准離開。

澳洲要求中國讓WHO調查專家入境。

日本

因疫情擴散宣布東京與鄰近三縣進入緊急狀態。

北韓

金正恩表示將增強軍事力量。

巴基斯坦

少數族群哈札拉人抗議礦工遭屠殺抗爭擴大到喀拉蚩等城市。

印度

農民抗爭封鎖新德里周邊快速道路。

法國

總統馬克宏與亞美尼亞總理討論如何援助亞美尼亞。

捷克

總理在美國國會動亂後，撇除過去學習川普而來的「強大捷克」口號。

科索沃

總統宣布2月14日提前改選國會。

英國

英格蘭與威爾斯2020年死亡人數達60.4萬人，超過5年平均14%，為一世紀以來死亡人數最多紀錄，上次死亡人數超過60萬人是1918年西班牙流感。

美國

民眾攻入國會後遭驅離，4死，恢復秩序後國會認證拜登當選，川普表示20日政權將會有秩序轉移。

墨西哥

總統抨擊美國國會動亂後，社群媒體封鎖川普帳號，指出任何人被消音都是不對的。

巴西

總統波索納洛稱因無法信任選舉計票發生的美國選舉政治危機也可能發生在巴西。

阿拉伯聯合大公國

將恢復與卡達的貿易與旅遊，不過暫時還不會恢復外交關係。

蘇丹

低調簽署與以色列關係正常化的亞伯拉罕協議。

敘利亞

稱以色列飛彈襲擊敘利亞境內伊朗革命衛隊基地。此為10天內第二度攻擊。

阿富汗

以間諜罪驅逐13名中國人，中國否認。

剛果民主共和國

基伏湖船隻翻覆3死數十人失蹤。

福和會官方網頁：www.fratwn.org