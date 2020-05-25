司法院版的「國民法官」草案，是抄襲日本在2009獨創的制度，施行至今已僅11年已發生諸多問題，諸如判罪率高達99.5%的怪異現象，甚至有高達三成民眾認為法官干預參審員的審判，冤案的問題更形惡化。（圖為陪審大遊行／台灣陪審團協會提供）

今年520蔡英文總統就職演說，未來四年「國民法官」是司法改革中必定推行的項目。而台灣陪審團協會及民間司改會等超過150個民間團體，5月8日在立法院集會，呼籲蔡總統司法改革要採用陪審團制，至少陪審參審二制並行試行6年。

目前司法院版的「國民法官」草案，是抄襲日本在2009獨創的制度，施行至今已僅11年已發生諸多問題，諸如判罪率高達99.5%的怪異現象，甚至有高達三成民眾認為法官干預參審員的審判，冤案的問題更形惡化。日本這樣怪異自創未經驗證的試驗中制度，實在不應貿然在台灣實施。反觀陪審團制度，全球有超過五十二個國家採用。我們旅居加拿大，大都有擔任陪審團的經驗，我們認為台灣人民也一樣有能力做好陪審團的工作。亞洲地區如香港、韓國也皆是採用陪審團制度，可見陪審團在亞洲、在華人社會，也都證明是穩健可行的制度。

取法英美加拿大的陪審團制度

我們認為台灣的司法要大力改革，應該取法英美加拿大等民主先進國家成熟穩健的陪審團制度，而不應草率拿試驗中的日本參審制，來讓台灣當活體試驗。我們觀察到台灣的民間也多主張及支持陪審團制度，在野黨時代力量、民眾黨及國民黨在5月8日都簽名支持民間團體陪審參審二制並行的訴求。執政黨的黨綱也是主張陪審團。所以，採用陪審團制度，或至少是陪審參審二制並行試行6年，應該是朝野共同的主張。台灣難得的朝野都支持的制度，立法院多數黨的民進黨團反而不採用，實在是令人訝異。

我們在此呼籲蔡總統，台灣應該進行真正的司法改革，應該採用真正可以體現台灣民主價值，讓司法審判公平、公正的陪審團制度。至少也應該讓陪審與參審二制並行試行6年。我們相信，透過陪審團制度讓人民進入法庭參與審判，借重人民多元豐富的知識及經驗，一定能成為改革的催化劑，讓台灣的司法更公平公正，也更受人民信賴。