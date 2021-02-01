英國政府星期天（1月31日）表示，英國將在下周正式申請加入一個有11個成員國的跨太平洋貿易區，並將在今年晚些時候啟動談判。

英國脫離歐盟後，已經明確表示有意加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 簡稱CPTPP）。該協定前身是奧巴馬政府啟動的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。前總統川普就任後，宣布美國退出該協定。

目前CPTPP有11個成員國，即澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。11個成員國間已經消除了大多數關稅。

英國首相強生在一份聲明中表示：「脫離歐盟一年後，我們正在建立新的伙伴關係。這將為英國人民帶來巨大經濟利益。」

路透社星期四曾報導，英國將不會遵循此前承諾，在要求加入該協定前發布一個作為CPTPP成員的經濟受益評估報告。

英國政府先前對英國脫歐的分析指出，額外貿易協定對經濟產出推動作用很小。

政府表示，加入CPTPP將取消食品、飲料和汽車關稅，並有助於推動技術和服務業的發展。

聲明表示，英國貿易大臣將在周一與日本和新加坡的貿易官員交談，並正式申請加入CPTPP。

強生說：「申請成為第一個加入CPTPP的新的國家，表明了我們與世界各地朋友和合作夥伴以最優惠的條件做生意，並成為全球自由貿易的熱情擁護者的雄心。」