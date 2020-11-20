「原住民重點學校新校園運動」主要是找回學校與部落、土地與民族的連結。

多納國小「石板文化閱讀主題屋」今20)落成啟用，以傳統多納魯凱石板屋用黑灰板岩與頁岩為石材，打造兼具文化與閱讀空間，成為部落文化特色與族語交流學習環境，傳承延續部落文化精神。

為了讓部落學校展現出與都市的水泥叢林截然不同的文化風貌，教育部國民及學前教育署推動「原住民重點學校新校園運動」計畫，打造富有部落文化特色與族語交流的學習環境，促進學生自我認同、凝聚原住民族群部落共識，及恢復傳統部落的活力及凝聚力。

多納國小「石板文化閱讀主題屋」落成典禮，今由學校tathenay歌謠隊、幼兒園表演、部落族人以及長輩揭開活動序幕，並進行「起煙儀式」，象徵生生不息將部落文化精神及價值延續。

今現場也邀請部落耆老為石板文化閱讀主題屋進行魯凱族祈福儀式，由茂林區區長宋能正、代表會主席陳奕蓁、議員范織欽與校長林惠文、高雄市教育局、原民會代表等與會貴賓共同剪綵與揭牌。

多納國小學石板文化閱讀主題屋所用的石材，係以當地出產黑灰板岩、頁岩，經加工後成規則片狀，後推砌成具有民族特色住屋，以傳統建築工法加以改良後，將內部打造成具有文化氣息，並適合學生閱讀空間，並命名為tasolatane，強調營造豐富文化情境，積極形塑書香校園。

林惠文校長期待未來石板文化閱讀主題屋，可將文物妥善保存，延續部落文化精神，並運用內部空間優勢，教導學生文化意涵，延展學習觸角，讓歌聲，樂聲與讀書聲穿越石板屋，溫暖校園的每個角落，讓學生成為愛上學習的終身學習者。

另值一提的是，多納國小歌謠隊日前在109學年度全國師生鄉土歌謠比賽高雄市初賽獲得國小組優等，將代表參加全國性的歌謠比賽。另外11月13日也獲邀在科工館參與「日月光永續推動環境教育專案實施計畫」，成果展的開幕表演「納」山中的歲月 勇士歌謠。