今天是國際護理師節，在武漢肺炎疫情下，台灣的防疫成績在國際公衛歷史上寫下新的一頁。抗疫卓越的成績除仰賴政府公衛系統控制確實，更要感謝辛苦的醫療體系工作人員，不分晝夜在第一線捍衛國人健康。創世基金會也有一群盡心盡力的護理師長年貢獻他們的專業與愛心。

目前該會在全台灣有17所安養院、3個分會，共有169位護理師。這一群辛苦的護理人員，同母親一般，全年悉心陪伴在植物人的身邊，也負責院內植物人安養，與外出到宅植物人訪視服務。平均工作年資6.6年，年資達15年以上超過10位，最資深的護理師更高達27年的年資。

每位資深的護理人員，都有自己一套照顧個案的專業方法。其中高雄院的到宅護理師許心怡分享工作時她覺得最重要的觀念，就是將植物人當成正常人照顧，讓他們有正常的作息與互動交流，並將個案家屬當成家人，有14年護理經歷的許心怡強調，照顧植物人的工作對她來說，意義非凡。

許心怡坦言「本來對安養院印象很差！」因她過去曾在醫院加護病房照顧過私人安養院轉來的病患，看到病患往往纖瘦，皮膚可能還有傷，似乎沒有被照顧好而對養護機構很反感，但後來同事推薦她去創世看看，還強調：「跟妳想的不一樣！」

許心怡回想當時一走進創世安養院，就立刻感覺到 ，空間毫無異味，而且每位植物人都「白白胖胖」，感覺營養都很好。參與志工服務三天後，發現護理人員都有按時替院民翻身、叩背、按時灌食等，護理技術非常專業，讓她完全改觀，當下就決定要到創世服務。

擔任院內護理師三年後，個性外向喜歡接觸新事物的許心怡，選擇轉任到宅護理師，因到宅服務必須走入社區，每天都可能到不一樣的個案家中，聽到每個人的家庭故事。雖然服務僅有短短三十分鐘到1個小時，但她感受到個案家屬把自己當家人、朋友對待，很有成就感。

「是他們陪我經歷了大小事，就像我的家人一樣。」許心怡擔任到宅護理師至今已經六年，從單身到結婚並生了2個孩子，還曾經大著肚子去個案家服務，一直到生產前2週才請假，個案家屬看到後都會很關心孕期狀況，等產假結束回到崗位時，立刻有家屬給予溫暖的擁抱，直說「我好想妳」，還有家屬特地熬補湯給她，熱情的說：「要幫妳補身體啦！」許心怡說，創世的精神是「不吃一口、不喝一口、不拿一片」，因此婉謝個案家屬的好意，但是這份心意比補湯更加暖身暖心，在服務過程中，體驗到自己是家屬無助時第一個想到的人，這種被需要的感覺也很好，作為護理師也從家屬身上得到很多，她笑說：「我們是彼此治癒」。

創世基金會長期耕耘清寒家庭植物人照護，目前安養800多位植物人，免費提供2000多位植物人家庭到宅服務。照顧一位植物人每天約需10片尿布，一整年安養加上到宅約需要340萬片尿布。期盼社會大眾一起加入關懷植物人的愛心行列，只要每天存10元，每月300元就可以贊助植物人尿布一整個月。

詳情請洽創世愛心專線：(02)2835-7700分機9 心願小組。