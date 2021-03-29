2021年2月起，「AI東海 羸戰未來」的大外宣（TPR）正式進駐台北京站與高雄捷運等處。「不要叫我大學生，叫我AI生」的口號，響徹平面及電子媒體，這意味著大度山當代傳奇的東海大學，正式找到新的轉折點，走進AI時代？

然而何謂「AI生」？它時髦到令人眩眼！當它取代了「大學生」，又代表東海大學將如何「脫胎換骨」？實在令人好奇與困惑。它會是另個「博雅書院」嗎？還是東海大學的根本質變？

教育原是以「人」為本的教育。

教育哲學從古至今，雖然目標因文化而互異，但興學無不以「人」為本。

科舉制度造就了千年來無數戴上儒教面具的「有教養的假人」，直到晚清民初時期，由美以美教會（衛理宗）學校培養出來的近代教育家陶行知先生，高舉「愛滿天下」的教育銘言：「千學萬學，學做真人；千教萬教，教人求真」，這是「真人」教育的呼喚，也是針對科舉制度所提出的平民教育的改革願景。然而改朝換代後，這位曾被封為「新孔聖」的思潮，對千年醬缸文化的挑戰，依舊是船過水無痕。

自由主義思想的園地

五Ｏ年代的大肚山，由美國教會聯董會啟肇一所以「通才教育」為本的東海大學，力倡「為台灣生活需要而設置的通才教育（General education）」，這所學校不在製造白領階級，卻力倡生活教育，追求有教無類的宏通教育。當年聯董會所提的「創校方針與目標」卻有如陶氏教育哲學的復活，「求真、篤信、力行」成了東海的校訓，「衛理風」吹進了大度山，成為台灣「全人教育」（Liberal Arts）的領頭羊。這一段光榮的歷史，即使遲至今（2021）年三月，全國椰林講堂的「第三屆榮譽獎章典範學校獎」，還是肯定「東海大學開創臺灣通識博雅教育，試行宏通教育（通才教育），於創校率先倡導通識教育確立通識教育理念」。「東海大學曾經是台灣自由主義思想的園地」（蔡榮芳專文），更讓早期校友至今仍津津樂道。懷「古」思今，怎不讓當下東海人感到汗顏？

七Ｏ年代末，國民黨文化進駐大度山，通才教育變成了通識教育，佛光山在校園挖了「東海湖」，課程也收納了「黨國教材」。必修課程漸淪為營養學分！千禧年後海外校友相當渴望昔日通才教育的光芒能在大度山上重現，於是捐款促成「博雅書院」於2008年設立，學校將往昔全校的「通才教育」實施在小「書院」中，只有部分學生修習「博雅」。那是翻轉東海「有教無類」的傳統，形成有別於「通識課程」的美麗泡泡式「外掛學院」。只是當熱心校友捐款枯竭時，如今「書院的美麗與哀愁」終成了呼喊AI的先聲。

AI東海 羸戰未來

2019年，熱心校友的「大渡山學會」（For Better Tunghai） 出錢出力在校園成立「大渡山-東海AI中心」，「以三年至多三億的經費挹注全校性AI課程發展，與產業連結。運用數位科技創新校園學習環境，提升東海學生的AI核心能力」。雖然「東海AI中心」也是學校組織的「外掛」單位，但是它的兩大願景：「教育轉化、產業升級」已在「全校推動架構」下進入學習課程中，「強調產業連結、專業學門與AI融合」，注重「程式語言」、「數位」和「產業+」的教育。希望東海學生開始「不要叫我大學生，叫我AI生」，期待在「AI時代，職達未來」。易言之，東海大學即將進入「智械教育」的時代，這是教育哲學根本上的變革。「初期我們專注於智慧製造、智慧醫療與智慧建築」，這種「職業」教育的目標應不是傳統的宏通教育（Liberal Arts）矣！

AI的定義是什麼？東海大學將是什麼？AI（e ai）！

Artificial Intelligence，縮寫為AI）亦稱智械、機器智慧，指由人製造出來的機器所表現出來的智慧。通常人工智慧是指透過普通電腦程式來呈現人類智慧的技術。」（維基百科）

套用這個界定，「AI生」的漢譯就是「智械生」，那是「機械生」（註：模範生就是「一個口令，一個動作」的獎狀）的進一步演化。所以當「叫我AI生」，而「不要叫我大學生」時，這個「我」已被「非人化」後的機器人了。這樣的大學就成了「機器人大學」。難道這就是東海大學所選擇的質變嗎？老東海人的確趕不上時代了。

AI的美麗與哀愁，才正要襲上大度山！（2021/3/26）