沒有夢的人生太單調，沒有夢的民族太淒涼，太平洋中，美麗島上的二千萬台灣人啊，快快讓台獨入夢來！示意圖／Pixabay、網路，民報合成

一、夢話

俗話說：「日有所思，夜有所夢。」夢是人人都熟悉的，因為人人會作夢。作夢不但不是壞事，反而是美事。第一，作夢可以逃避一下緊張、忙碌、憂愁的現實生活，許多窮人、囚犯、不幸的人，都可以藉作夢得到些許安慰。我以前做過政治牢，知道牢中的難友每晚都靠好夢度日，他們在夢中邂逅美女、享受家庭大團圓，並獲得空前的自由，如果不幸的人沒有作夢的權利，剝奪作夢的自由，那麼上天就很不公平。相反地，因為人人有作夢的自由，正顯示天道不欺，人人平等。試想：乞丐夢見作王登基，而作王的夢見淪為乞丐行乞，不是拉平了嗎？

其次，作夢也證明了人的軟弱、缺憾和罪行。人在清醒的時候，受道德規範和受法律約束，不得不行正道，因此清醒的人通常像個君子，甚至像個聖人，然而在夢中無意識的狀態下，人解脫了，不再受任何規範和約束，於是種種不當有的意念都可以出現夢境中，白日的所謂君子、聖人，到夜間却變成盜賊了。如果一個人虛心面對夢境，就要承認人的真面目─虛偽、自私、荒謬、無恥，於是非謙虛不可！

第三，縱然夢有美惡之別，有人神經衰弱，日間操勞憂慮，以致惡夢連連，冷汗直流，但是根據精神分析家的說法，夢有保護睡眠的作用，一個人神經衰弱、操勞憂慮時，可能根本睡不著，但是進入恍惚狀態之後，夢出現了，這樣就有了休息的機會。換句話說，有夢，是證實你休息過、睡過了。

第四，其實作夢也有建設性的意義。出現惡夢可以檢討改進；出現美夢，何不把美夢當真，化成人生的願望與理想呢？聖經但以理書有個故事，說尼布甲尼撒王有一次作了一個惡夢，夢見「在大地中心有棵大樹，它越長越高，直到頂天；世上所有的人都看得見。它的葉子青翠美麗，樹上結滿了果子，足夠全世界的人食用。野獸在它蔭下歇息；飛鳥在枝上築巢，各種生物都吃它的果子。」(但四10〜12)

但忽然一個天使出現，大聲喊：「把樹砍倒，劈斷樹枝，搖落樹葉，打下果子……。」尼布甲尼撒王為這個夢害怕，他找來會解夢的先知但以理，但以理說：「那棵大樹又高又壯，象徵你的權利高達於天；但是樹被砍倒，却預兆你有禍了。」最後又說：「陛下啊，請聽我的勸告，不可再犯罪，要秉公行義，憐憫窮人，這樣你就會繼續昌盛。」據說這個夢後來一一實現，不過這個王因肯「秉公行義，憐憫窮人」，最後又昌盛了。歷史上這樣的故事很多，可見作夢對人生也有價值。

二、台灣人愛作夢

台灣人對夢有一番研究，稱夜裏作的夢為「正夢」，白天小憩作的白日夢為「虛夢」，稱神佛或祖先入夢為「托夢」，宿仙公廟求夢為「求仙夢」。從台灣人愛作夢、愛求夢，可以知道台灣人相當敬畏夢，認為夢對人生會有啟示，是人神相通的橋樑，所謂「吉凶未來先有兆」，夢便是兆頭的一種。

台灣人夢的學問很大，經常以夢來卜吉凶，根據吳瀛濤的《台灣民俗》一書所載，夢見登高樓、磨刀、井中有魚、得鞋、臥米中、行水上、殺豬、月下焚香、蛇人相交等等是吉：夢見鴉鳴、豬不殺而斃、水牛不見、殺羊、入獄、被輯、女人相打、跳落廁中等等是凶。這些都沒有科學上的根據，但是大家寧信其有；言之鑿鑿。然而有這些論定也好，因為都不外要人在人生的旅途上，小心翼翼地走，不可莽撞。

台灣原住民對夢也有研究，敬畏之心不亞於平地人，尤其在從前有「出草」習俗的時候，隊伍出發前非先作「夢卜」不可。泰雅族在出草前，先在野外蓋個草屋，參加者晚上集體睡在裏面，作「集體夢卜」，天亮時每人提出報告，如少數人有惡夢，少數人要退出隊伍；如多數人有惡夢，則全隊暫停，次夜再卜，直到美夢臨身才出發。布農族也這樣，不過他們只由隊長在集會所夢卜，吉則翌晨出發，凶或無夢則次夜再卜，如果四夜無夢，必須停止行動。

可見平地人愛作夢，原住民也愛作夢，美麗島上的人們，是愛作夢的民族。

三、藉夢話來統治台灣人

台灣人的愛作夢，給統治者可乘之機，因此他們就藉夢話來統治台灣人。

1683年大清帝國派施琅攻台前，流傳許多夢話：一是陳永華的白日夢。據彭孫貽的《靖海志》說：「六月，鄭氏總制陳永華晝坐，見有衣冠甚偉者，自稱行災使者，欲借其衙署，約住三月然後去。永華設席張樂讌之，與之譚甚久，餘人不見也。即封署借之。」據說「行災使者」(瘟神)離去不久，陳永華就死了。這是鄭氏政權淪亡的預兆。

一是施琅夜夢。據杜臻的《澎湖台灣紀略》說：「初，琅將出師，夢觀音授以水一桶，覺而曰：『水者海也，一桶者大一統也。我今茲必破賊乎！』」這是施琅出師攻台前，夢見「水一桶」而聯想到「大一統」，於是精神百倍，信心十足，浩浩蕩蕩地向台灣揮戈而進了。

一是關公托夢。據杜臻的《澎湖台灣紀略》又說：「又，軍事有宿於關壯繆廟者，忽聞空中呼曰：『選大纛五十杆，助施將軍破賊。』」關壯繆廟就關公廟，關公是武將，有一夫把關，萬夫莫敵之譽，現在有這位戰神助陣，攻台之戰那有不勝之理！

一是天妃托夢。據林豪的《澎湖廳軼事》說：「又先於(1683)六月十八夜，臣標署左營千總劉春，夢天妃告之曰：二十一日必得澎湖，七月可得台灣。果於二十二日澎湖克捷，七月初旬內，台灣遂傾島投誠。」天妃就是媽祖，相傳為興化人，出生時不哭，又稱「默娘」，死後成仙，傳說常穿朱衣雲遊台海，遇漁人有難，即予施救，在台灣不分閩粵都信仰不替，沿海到處有媽祖廟，香火鼎盛。這個夢是媽祖顯靈，表示她支持「大一統」，因此攻台之役，必勝必成。

今人來看這些夢話，當然一下子就看出其中有詐，顯然都不是台灣人的夢，而是清廷御用文人杜撰的夢囈。原來作者是要利用民間篤信「行災使者」、觀音大士、關公、媽祖的心理，來宣告鄭氏治權氣數已盡，而大清帝國統治台灣是順天應人之舉，因此眾百姓要安分守己地當順民，不可有反側之心。顯然這是統治者的鬼話騙術，我們的先祖都上當了。



作者指出，在林豪的《澎湖廳軼事》中記載媽祖顯靈，表示她支持「大一統」，因此清朝的攻台之役，必勝必成，顯然是統治者利用民間信仰的騙術。圖／Huiching Chen

四、小夢與大夢

台灣人愛作夢，於是被統治者利用而不自知，說起來也是怪可憐的。然而審視台灣人作夢的內涵，也活該台灣人要受欺受騙。原來一般台灣人的夢境，不外求三多九如，即多子、多財、多壽，所謂福、祿、壽一類的東西，多半要解決個人一己的問題，要為一己謀福利的。充其量這只是自私自利的小夢，個人主義的小夢。

有沒有群體或社會主義的大夢呢？譬如夢見貪官汙吏被打倒，政治更清明；夢見人人豐衣足食，野無餓莩，社會更公平；夢見無盜無賊，夜不閉戶，路不拾遺，治安更良好；夢見寶島盛開銀色的花朵，選舉公正、特務歛跡、言論自由，不怕隔牆有耳……。或許有些仁人志士會進入這樣的夢境，但一般小百姓是不作這樣的夢的。

台灣人作小夢的太多，作大夢的太少；寧願多關心自己，也不去體貼別人！

事實上，每個人的小夢要實現，非得先讓大夢完成不可。如果一個社會不講理、不健康、不安全，你個人憑什麼發財長壽呢？舉個例說，工廠的黑煙毒氣是不長眼睛的，不分貧富貴賤統統有「獎」，如果大家不同心協力先把放毒的煙囪拆平，個人的長生不老夢是不會實現的。總之，個人發財長壽的前提，是要有一個適合人人發財長壽的環境。為了自己的幸福，反而大家要先編織大夢才好。

其實台灣人也有大夢、敢做大夢，幾百年來在外來政權的殖民統治下，英雄豪傑代代輩出，都以打倒統治者為職志，這些英雄豪傑編織的便是大夢。歷代各舉一人為證，荷據時有1652年郭懷一的大夢，清據時有1721年朱一貴的大夢，日據時有1915年余清芳的大夢。他們的大夢，或許有的自幼即有，有的在舉事前才有，甚至有的在上斷頭台前夕才有，但都已無關緊要，緊要的是，他們的大夢已編入台灣歷史舞台劇中，並以接力賽的方式出現，最後大夢成真，夙願已達，都可以含笑九泉之下了。你看：荷蘭不是被趕走了嗎？大清帝國不是瓦解了嗎？日本仔不是落荒而逃嗎？那一個霸權還能在台灣島上耀武揚威呢？

五、還有一個大夢

生為台灣人是最大的痛苦，也是最大的喜悅。台灣人有史無前例的被壓迫慘痛的歷史命運，然而在被壓迫中做大夢、成大事的痛快，却是世界各民族所未必有的。現在台灣人還要編織與完成一個大夢，就是台灣人要當家做主。

提到「夢」，有時難免有嘲諷的意味，因此有所謂「痴人說夢」、「南柯一夢」的成語，認為既然作夢，那就不是真的，畢竟夢離開現實很遠很遠。可是我們也得承認，人類的進步大都由夢想而來的，如果沒有夢想，那有今日的成就？從前人看鳥飛，就夢想人能飛多好！時至今日，人能飛已不是夢想，載人的飛機、帶人的滑翔翼不是到處飛舞嗎？超現實的夢想和看不見的上帝，同樣都是打破現實格局，指引人生與歷史迷津的羅盤。我們一定要勇敢地、痛快地、大方地編織大夢，一定要理智地把夢境化成可能的願望與理想，然後再進一步按照計畫去促其實現。人間沒有比作夢快樂，也沒有比夢境成真更快樂的事，美國獨立已經二百年了，但每年的獨立紀念日，他們仍舉國若狂，如醉如痴。

沒有夢的人生太單調，沒有夢的民族太淒涼，太平洋中，美麗島上的二千萬台灣人啊，快快讓台獨入夢來！(1988年11月23日報載)

※本文轉載自：《劉峯松全集3教育․觀護․人權》（拓展文教基金會出版，2021.8）