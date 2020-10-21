黃坤光20日在立法院舉行「捍衛租稅正義、保衛納稅人權」新書發表記者會。黃以多起台灣重大非法課稅案件做例子，指出稅政不公平亂象，呼籲政府挺身而出，捍衛租稅正義，保障納稅人的權益。

「他」從1974年被選入財政部稽核組（現為賦稅署第五組）專責各稅目稅捐稽徵機關核定後之案件抽查，查核大額逃漏稅。黃坤光1984年轉任高雄國稅局稽徵所主任、審查一科科長、簡任督導等職務。30餘年工作期間見聞各種逃漏稅模式，對於各種逃漏稅實體證據之掌握，「他」黃坤光的實務經驗與見解是這領域的專業指標，很多學界專家還要向他請教。

黃坤光與立委邱顯智，前立委、高醫轉型正義促進會召集人陳永興及前台大法學院教授陳志龍等20日在立法院舉行「捍衛租稅正義、保衛納稅人權」新書發表記者會。黃以多起台灣重大非法課稅案件做例子，指出稅政不公平亂象，呼籲政府挺身而出，捍衛租稅正義，保障納稅人的權益。

立委邱顯智推崇並肯定黃坤光長期擔任公職。但沒有被體制馴化，在離開公務機關後出書，揭露台灣存在的租稅不公不義現象，實在難能可貴。

尤值一提的是，該書封面特別標示強調：「黃任中與南和興」兩案相同經濟利益。課稅天壤之別。黃坤光在媒體專訪中，他說：「南北兩地查稅明顯大不同，台北追稅徹查黃任中到底，台北是加倍追稅；高雄則是最低課稅。」坊間甚至諷稱這是《南和興特別條款》史上最低課稅….

「都出版書了」！也在立法院召開記者會。黃坤光說，我是稅務老兵，過去專門在查大額逃漏稅，眼見本案破壞稅制，相當不公平，為此挺身而出！他呼籲有關單位要正視，重新立案調查。

古今中外，查稅都是吃力不討好卻又冷門專精的工作。黃坤光查稅生涯從當時被戲稱為稅務紅衛兵的的財政部稽核組一路由中央到地方。2006年，退休後雖未從事稅務工作，反而因緣際會，匯集了史來三大非依法課稅案之資訊並出版「捍衛租稅正義 保衛納稅人權」一書。從台灣史上三大非法課稅案探究稅政公平的淪敗」。

財政部今年7月公布最新「欠稅大戶」名單，個人欠稅大戶續由已故股市聞人黃任中家族居冠！黃坤光說， 南和興產股份有限公司在股權轉讓前，曾經違法將「增資緩課股票」換發為普通股股票，原本股票背面的轉讓時應繳納稅註記，在換發過程遭到抹銷，明確違反《稅捐稽徵法》第41條的逃漏稅，黃坤光說，相較一般國民罰單未繳，甚至遭「追殺」拍賣財產。特權政商家族大賣土地盡情逃稅卻安然無事，租稅正義蕩然無存，完整內容詳見該書。