前言

2019年底出現首例新冠病毒肺炎（COVID-19）病患後，在中國大陸爆發許多案例，接著在2020年初，在國際間陸陸續續散播開來，包括歐洲義大利、英國、法國等，後來很快即造成世界各國的大流行，COVID-19肺炎的罹病和死亡人數遽增，包括醫護人員和名人也都被傳染，駭人聽聞，舉世恐慌；臺灣在去年也有境外移入的案例，但檢疫得宜，並未引起本土的流行，但2021年5月，也出現本土病例的流行，當時提高全國三級警戒，公共場所、醫院和大型集會都受到許多規範，經過大家的努力之後，目前已有改善，但每日仍有少數境外移入的確診和零星死亡案例，逐漸達到全國清零的目標。

回想起2020年初，COVID-19肺炎起初尚未引起全世界的恐慌，許多國家並未採取全面戒慎的態度來防範疫情，歐美民眾連要不要戴口罩，都引起許多爭議。各位應該還記得去年日本醫學生開舞會群聚造成傳播，歐美許多聚餐罹病的案例，但隨著疫情的快速散播，天文數字式的嚴重病例數和高死亡率，護理之家陸陸續續出現嚴重院內感染的報告，甚至於醫療專業人員都未能倖免，不少醫師因染疫而死亡，世界各國都先後被波及，始知事態嚴重，各行各業受到重大影響，文化活動和經濟活動幾乎停頓。在2020年3月11日，在新冠病毒肺炎疫情爆發多個月後，世界衛生組織（WHO）宣佈定為「全球大流行（pandemic）」，世界各國共同聯合對抗這個「21世紀的黑死病」。2020年台灣的COVID-19疫情得到適當控制，民眾受惠良多；但隨著世界各國病患人數增加，各項防疫措施鬆綁，在2021年5月初，從華航諾富特群聚案、萬華群聚等開始，逐漸成為本土案例的大流行，疫情逐漸吃緊，後來經過全國全面性的疫苗接種、推廣防疫措施、以及機場入境的檢疫隔離策略，目前在多方用心努力合作之下，已有相當的進步，但仍在嚴密監控中，期待短期內能有更良好成效。

2020年初COVID-19來襲時，並未引起大家的警覺，民眾生活習慣已久，未落實基本保健觀念，許多其他國家的民眾反對戴口罩與維持社交距離，回想起當時歐美民眾反抗戴口罩、限制群聚規定的抗爭，造成新冠肺炎的快速散播，種下今日普世受疫情困擾的情境；隨著疫情快速惡化，後來大家都改變了，大家爭相搶購口罩，甚至於造成全世界的口罩荒，即使先進國家也無法獲得足夠口罩，台灣當時送出許多口罩來援助他們，造福無數民眾，幾個月來，許多國家也贈送本國疫苗，做為回報當時的口罩情誼，令人倍感溫馨。

本文謹簡要討論在這段疫情限制之下，生活型式發生改變的一些報導，尤其討論體重與疫情的關係，以及因應之道。

對抗COVID-19疫情爆發的策略

在策略上可分為醫療策略和公衛策略。醫療策略包括查驗病毒的基因序列，分析病毒的特性，結合現有醫療量能和發展新式藥物治療罹病者的症狀，發展新式檢驗試劑以及提早正確篩驗出病患，發展疫苗來阻止疫情的擴散。第二項策略為公衛策略，減少民眾的接觸，隔絕飛沫傳播鏈，例如人員分流、居家隔離，減少地表移動，戴上口罩和眼罩，匡列和隔離，穿上防護衣等，以有效隔絕病毒的傳播。

嚴格落實維持社交距離、勤洗手、戴口罩與面罩、限制旅行、隔絕各國旅遊等等，旅客需接受採檢和居家隔離等限制，許多防疫旅館應聲而起，防疫計程車和防疫設備短缺，包括口罩和民生必需品都需搶購等；尤其國外四級警戒時期，居家上學、上班、商業活動等，都發生重大改變，帶來許多生活上的不便，使人類的經濟活動與文化受到重大衝擊；長時期的防疫規範限制，除網路業活絡之外，卻使許多民眾失業、商家關店、旅遊業蕭條等，嚴重打擊社會和國家的命脈，尤其在這段突然而來的限制居家中，從電視媒體上，只要你用心去觀察，就可以更深入地瞭解和體認到，人與人之間的爭執越來越多。

但不可否認的是，警戒、封城期間，家人之間的相處時間明顯增多，尤其是親子之間的互動增加，也是當代文明發展中，一種意外的收獲吧。目前已降為二級警戒，許多防疫規範較為鬆綁，公共場所也較開放，餐廳可以再度開放，人潮逐漸回流，景氣復甦，往日的榮景再現。

新冠肺炎對運動和生活型式的改變與影響

新冠肺炎來勢來勢洶洶，當真如晴天霹靂，許多民眾不知不覺間罹病、嚴重者住進加護病房、甚至死亡；尤其國外病患人數遽增，各國建置許多臨時的醫療帳篷或方艙醫院，許多大型場所被改用為臨床醫療之用，美國科技大廠也轉進生產呼吸器應急，即使如此，醫療量能不足和呼吸器短缺之下，甚至於呼籲輕症病患自行在家療養等；台灣疫情幸而及早得以控制，因而有比較充裕的時間來因應第二年的本土疫情衝擊，但快速的疫情的確改變民眾的生活和工作型式，包括食、衣、住、行、育、樂等各方面，都發生重大的影響，當防疫警戒層級越高時，這些限制就越多越嚴格，茲簡述如下：

食：市場分流、餐飲不可內用、外賣和外送增加、不得聚餐。

衣：百貨公司和市場人流實名制管制；即使有網購路線，但在沒有聚會、教育、體育和文化活動之下，減少許多衣服的購買量。

住：限制居家、旅遊管制、回國需接受隔離、防疫旅館等限制等。

行：倡議減少搭乘公共交通工具、陸海空運輸型態改戀，航運取代物資的運送，許多人採取步行和自用車，回國和出國須搭乘防疫計程車等。

育：學校停止實體教學、採網路上課、取消國內外學會的實體研討會，代之以視訊會議，教育訓練課程、居家上網、考試型式改變等。

樂：八大行業、遊樂中心、旅遊等，都需考量群聚的規定。

其他：宗教活動、文化活動、婚喪喜慶、家聚活動、醫療、急救、防疫措施等，舉例而言，戶外需全程配戴口罩，有些民眾因取下口罩進食，而被處以罰款，這些都是前所未有的。

研究指出，運動有益健康，可增進體能，減少心血管疾病、高血壓、糖尿病和一些癌症的風險。隨著警戒層級增高，勒令商店停業、封鎖學校、宗教場所、文化中心、圖書館、博物館、和公園、健身運動中心、餐廳等公共場所，帶來許多生活活動的限制，也改變許多從事身體活動的規範，失去從事戶外或健身房的運動機會，在家並無相關設備，更難維持身體活動，因而民眾的靜態生活型式指數飆升，每天都整天坐著和看電視、電腦，未能從事適當運動後，先前研究指出，美國的橫斷式研究發現COVID-19肺炎封城期間，原先積極運動的成年人，活動量減少者達約32%。

2021年6月的一項多國世代研究顯示，COVID-19封城期間，18-35歲年輕人和成年人的活動量減少達31.25%，36-65歲者減少26.05%，65歲以上者減少30.27%。在封城期間，年輕人的活動量受到最大的影響，這在世界各國都相似；雖然短期限制居家期間，未必造成嚴重體能減退、心肺功能、肌力和其他系統功能惡化，但改變生活習慣後，應審慎注意日後是否會增高罹病風險，包括心血管疾病、高血脂、第二型糖尿病和一些癌症，甚至死亡率都會增高，若再加上飲食不當，必然雪上加霜。

經過幾個月以來的觀察，台灣的情形也相當類似，當初三級警戒期間，門診的病患減少，現在已逐漸增多，詢問之下，他們也都安住家中，很少從事戶外運動，即使發生骨折，也都採用保守的治療方式為主，即使有些病人的疾病嚴重，也對前來就醫多所顧慮。

其次，心理問題是現代社會的常態疾病，疫情期間病患面對許多壓力，包括自身罹病的憂慮、親人罹病的風險、失業風險，且無法探視親人或相聚等，都可能會加重原先的心理壓力，估計全球約有近10億人口會出現或大或小的心理健康問題，最常見者包括憂鬱和焦慮症；病患就醫也增加難度，使病情較難改善，在對抗疫情的同時，更應注意這些潛在而又嚴重的情形，及早防範。

其中銀髮族較常合併衰弱、多種共病、肌少症等，這些起因於生理功能退化、心理層面和社交活動減少，老年人營養飲食和腸胃吸收功能變差，活動量減少後，更常出現衰弱現象，COVID-19的警戒、封城隔離策略，拉開拉遠人與人之間的距離，家庭互動會減少，增加老年人的孤獨感，並加重損害老年人健康，唯有及早注意維持足夠運動量，改善免疫功能，才能更有本錢對抗病毒。

結語

總之，COVID-19疫情嚴峻，罹病後的傳染率和死亡率都高，令民眾聞之色變。在對抗新冠肺炎疫情上，須落實基本的衛生保健和養生的基本要項，這是可以立即落實的項目，雖然引起諸多不便，但在等待疫苗的研發、接種覆蓋率和功效、新式特效藥的研發之前，還是最基本的功夫，有關運動可增強免疫功能的常識，乃是對抗疫情的重要防身武器，千萬要記得落實。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台