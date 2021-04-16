以前我斗膽預測，拜登當選總統，對華走綏靖政策，會造成中國新納粹（共產黨）走向侵略戰爭。我對美中政治並沒有深入的了解，只是憂心第二次世界大戰的歷史重演，才有這樣的擔憂。自從拜登當選後，許多美國對華政策，仍然川規拜隨，而且對華還祭出許多新的封鎖政策。足見美國的制度和政策，還是有其延續性。不管哪個黨執政，還是以美國的國家利益為優先。政黨的競爭，也不足以讓政客出賣美國利益。川普政府美日印澳的印太戰略，拜登不但延續，更擴大全球圍堵戰略，把歐盟也拉進來一起抗中。在3月中旬美國和日、韓兩國舉行2+2會談，對中國過門不入，僅勉強和中國代表在安克拉治舉行『給面子』的會談。讓中國更加生氣，乾脆撕破臉，當場粗魯侮辱美國國務卿等人。川普就曾酸拜登說，他當總統時，中國就不敢這樣對美國說話。同樣對華強硬，為什麼中國對拜登就敢說「不吃美國這一套」。對川普就乖得像龜孫子呢？

近日來中國不但在國際對美大打嘴砲，對台灣更是步步進逼。大量匪機、匪艦頻頻繞台。好像武統台灣，迫在眉睫的樣子。我們愛好和平的台灣子民，已經享受沒有戰禍的太平歲月超過七十五年。儘管看到美國軍艦和軍機，在台海巡弋，形同對解放軍實施反制。台灣人對第二次世界大戰，還是有戰爭的記憶。中國會不會像二戰日本偷襲珍珠港一樣，突然偷襲台灣呢？

中共狡詐擅長「來陰的」

中國的軍事謀略，基本上還是以兩千五百年前的《孫子兵法》為最高指導原則。首先是「兵者詭道也」。經過兩三千年的專制政治和家庭教育，中國社會風氣和人格特質，養成擅長『來陰的』的狡詐。共產黨掌權後，更是變本加厲。西方人從小接受『誠實是上策』的教育，初次碰到堆滿笑臉的中國人（尤其是共產黨），一不小心就容易掉入陷阱。美國社會或政府，通常會相信人民的誠實，而執法寬鬆。可是一旦發現該人不誠實，往後就對此人『點油作記號』，用最嚴厲的手段，作鉅細靡遺的盤查。美國人的盤問，非常有技巧，一句接一句，謊言很快就會露出破綻來。所以誤把美國人的誠實當作傻瓜的中國人，其實是最傻的中國人。

從柯林頓、歐巴馬執政以來，中國玩弄美國，以民主反民主、以資本主義打擊資本主義，可謂得心應手。直到川普上台，採信納瓦羅《致命中國》對中國戕害美國工業、經濟、科技和對美國的軍事威脅的揭露，開始對中採取一連串措施，才制止了中共的陰謀詭計。在這之前，中國人遵循『上兵伐謀』的兵法是很成功的。美國社會是被滲透了，經濟是被蛀蝕了，國力是被削弱了。而在半偷半騙半搶之下，中國經濟、軍武、科技是有了很大的進步。現在美國人發現被騙了，開始防堵各種漏洞。相信依照美國人對騙子所會採取的模式，中共將會發現美國人並不笨。現在中國的『伐謀』已經黔驢技窮。而美國人的「伐謀，伐交，伐兵」才剛剛開始。拿美國沒有辦法，卻找台灣出氣。也不在乎撕破『兩岸一家親』的假面具，讓台灣人看清作為敵國的中國的真面目。天天派軍機軍艦繞台，甚至恫嚇台灣，二十四小時、四十八小時武統台灣。帶衰傾中的馬、趙、韓、洪、江、朱、連等一干國民黨人。『上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城』。對台灣的武力恫嚇，除了想不戰而屈人之兵外，到底用的是孫子兵法的哪一招？然而台灣是被嚇大的嗎？

武力犯台將導致中國內亂

『凡用兵之法，全國為上，破國次之；全軍為上，破軍次之』

『是故百戰百勝，非善之善也；不戰而屈人之兵，善之善者也』

因此，中共攻打台灣，不管美日如何介入、何時介入，台灣必定會萬箭齊發，用幾千枚飛彈攻擊中國軍事目標，制敵機先以求自保。到時外資會撤出中國，股市全面崩盤，金融經濟大亂，世界各國同聲譴責。台灣人還可以預先準備好《獨立宣言》。一旦中共開第一槍，台灣馬上招開國際記者會，宣佈台灣獨立，並宣布中國是敵國。凡勾結中國助紂為虐者，一律以通敵叛國罪處死。

二戰時日本偷襲珍珠港之前，熟悉美國實力的山本五十六，曾反對這項行動。後來不得不接受這項指令時，也建議要打可以，但是打贏了要馬上和美國議和。可惜後來日本軍方沒有聽從他的建議，而美國人也對日本人採取這樣卑鄙的偷襲，非常生氣，對日宣戰。這是日本鑄下大錯，注定敗戰亡國的開端。當時美國本土，毫髮無傷，而珍珠港損傷的海空軍，聽說在短短三個月就修補完成。日本的如意算盤，到頭來還是不如意。

打台灣對美國毫髮無傷，對制海權和制空權，也沒有幫助，因為美日的海空軍比中國強大得多，就算拿得下台灣，也無法稱霸太平洋。到時候，中國會陷入台灣泥淖無法自拔。中共政權反而可能會被反戰的人民推翻。東土耳其斯坦、圖博、香港、法輪功都可能揭竿而起，紛紛獨立。這樣簡單的算盤，孫子兵法沒教嗎？

中國連日本人的團結也辦不到。更別談美、日、印、澳、歐盟聲勢遠比二戰時的同盟國浩大。中國目前頂多也只有『雙頭鷹』的俄國和北韓和他站在一起。這和二戰時軸心國日本、德國、義大利的軍力相比，實力也差太遠了。要錢去銀行搶比較快！如果習皇帝夢想祖國的偉大復興，成就中華帝國霸業，就直接打美國好了。打台灣真的是最笨的戰略，甚至戰術上也一無是處！



2021.3.13美日印澳四方會談視訊會議。圖／擷自拜登推特