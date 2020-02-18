中部白牌計程車司機疑載了嚴重咳嗽的浙江返台台商，染病身亡，連帶與他同住的弟弟、媽媽，以及家族聚餐時，同桌吃飯的外甥女婿總共4人都遭確診傳染武漢肺炎。彰化縣長王惠美與衛生局長葉彥伯今天上午舉行記者會說明白牌計程車司機感染源及處理經過，包括與他接觸過的家庭成員、車行同事、乘客、餐廳及醫護人員，共335人自主健康管理（大部分已逾14天），居家隔離共49人，絕大多數成員都呈陰性，防疫人員仍持續追蹤中。至於浙江台商是否感染源，仍須等待中研院及台大醫院的抗體報告，才能確定。

彰化縣長王惠美表示，本次防疫過程中對個案的追蹤，感謝衛生局與警察局的配合協助，主動發現，並對本案所經過的路徑及通聯紀錄，透過警察局的協助一一盤點清查，查出可能的傳染來源疑來自從大陸浙江返台的台商，目前確診的4個個案都是來自於家族的接觸，罹病的司機所載的乘客也全部做過通盤調查，並且持續監控，並要求他們自主管理，在醫院部分，檢驗出的結果都呈現陰性，請大家不用緊張。

王惠美表示，清查大部分的接觸者均已逾14天的潛伏期，未發現罹病者，包括與他接觸過的家庭成員、車行同事、乘客、餐廳及醫護人員，共335人自主健康管理（大部分已逾14天），居家隔離共49人，絕大多數成員都呈陰性，防疫人員仍持續追蹤中。至於浙江台商是否感染源，仍須等待中研院及台大醫院的抗體報告，才能確定。



白牌計程車司機傳染鏈時間軸。圖／彰化縣政府提供



白牌計程車司機家庭樹。圖／彰化縣政府提供

至於網路謠傳稱，白牌計程車司機遺體處理疑有疏失造成防疫漏洞，對此彰化縣衛生局長葉彥伯嚴正駁斥，他說這是「假消息」，移請警察局處理。葉彥伯表示，司機2月15日傍晚6點5分病逝，法令規定24小時內入殮及火化，目的是減少傳染，而減少傳染流程就是屍體清理過後包入屍袋，清理屍體的人都要全身穿防護的裝置。

他強調，2月15日處理司機屍體，衛生局和中央防疫團隊都在現場，都有穿防護衣，只要包在屍袋裡面，放入冰櫃裡面就完成第1階段入殮的程序，且司機往生後3個小時內就已完成入殮程序，只要入殮就沒有再傳播病毒的疑慮，不會有傳染性。