作者指出，翁山蘇姬和軍頭妥協，討好習皇帝，結果她的民主緬甸還是悲劇下場。圖為2012年，翁山蘇姬在日內瓦出席國際勞工大會會議。圖／擷自維基百科，公有領域

這些日子，我非常悲哀，鬱卒，因為我的有夢最美，希望的人類民主願景看不到天光。

老毛的「槍杆子出政權」，說得很對。但他的槍杆子不能控制黨（政治)，要黨控制軍，錯。

老毛1932上井岡山，就是抓軍權，當黨的軍委主席，當到死。後來，老鄧一樣，當軍委主席當到死。屠殺天安門是他下令的。他們都比黨主席大。中國的軍隊不是國軍，是黨軍。國管不到軍，黨也管不到軍。

他們的黨軍加上共黨的嚴密控制機制，及高科技的廣泛運用，2千年的中國專制文化和制度的洗腦，中國的民主化，50年、100年都恐怕看不到幾絲天亮。

最近，俄羅斯的反對領袖Alexei Navalny，沒被毒死，返國挑戰普丁，造成民主風潮，但普丁軍隊暴力鎮壓，一點不手軟。 Navalny的挑戰本來看起來有點希望，但下場必然像89天安門，慘敗。

我對學生吳新興說，翁山蘇姬多年前是我最喜歡的人，這些年我不再喜歡她，這幾天我感覺她很可憐。她和軍頭妥協，討好習皇帝。結果她的民主緬甸還是悲劇下場。

環看印太地區的民主化，泰國1973學生民主運動推翻軍政府，民主沒幾年軍頭政變，幾十年來歹戲拖棚一再爛戲重演。黃衫革命，被鎮壓。泰國民主化，不樂觀。不過，最近學生蠢蠢欲動，希望有好戲看。不過，我不看好。

香港民主化前途無望

香港的雨傘和反送中民主運動，搞得轟轟烈烈，但習皇帝一個國安法下令武力鎮壓，大抓民運人士。香港民主化前途無望。

東南亞3個共產主權國家，軍人專政，像迷你中國，看不到一點民主化的前景。

當然，我的悲觀過份一點，因為個人有夢最美，期望過高。其實，印太地區民主化還是有很多亮點。巴基斯坦曾經長期軍人專政，後來人民革命民主運動，把它推翻，建立民主，運作零零落落，但還順暢，前途有得看。印度繼承英國的法治和民主傳統，戰後獨立，民主化走得搖搖擺擺，但基本上步步前進，很有希望。說它是世界最大的民主國度，並不為過。

馬來西亞和新加坡，類似印度和巴基斯坦，英國殖民統治，戰後獨立，長期一黨專政。馬來西亞近年開始政黨輪替，民主前途應也不壞。新加坡的一黨專政，還要一段時間，但李顯龍後，李家王朝應會中斷，走上完整民主化，可以期待。

菲律賓和印尼，也都被人殖民統治，戰後獨立，但長期軍人專制，後來經過暴亂的人民革命，兩國走上民主化，現在都是鞏固的民主。雖仍經濟落後，但軍人發動軍變奪權的可能性不大。

最後，印太最耀眼的民主亮光，當然是日本、台灣和韓國。

日本軍國主義發動二戰，造成人類災難，但被美國兩顆原子彈炸得國破人亡，人類有史以來最大悲劇。戰後美國強迫民主化，有效、有成，變成印太最先、最成功的民主典範。



作者指出，香港通過國安法，下令武力鎮壓，大抓民運人士，香港民主化前途無望。示意圖為2019香港百萬人遊行。擷自立場新聞資料照

台灣民主名列前矛

台灣和韓國經過很像，戰後軍人長期專政，後來黨外運動、學生民運、人民革命，把軍政府推翻，導致非常成功的民主化。台灣已是名列前面的民主國家，揚名天下。

戰後，杭廷敦（Samuel Huntington）的第三波民主化很成功，而有福山（Francis Fukuyama）的歷史終結論。但兩者都曇花一現，21世紀後沒有第四波民主化。印太地區的民主化能否突破這個難關，有待觀察。

我有夢最美，還是相信會有一波一波的民主化，歷史終結。

緬甸，應該發動人民革命的了！ （2021/02/04）