食品界的奇人王義郎董事長，八十多歲了卻精力充沛像年輕小伙子，渾身充滿活力，頭腦靈活充滿創意，又有行動力，更有愛心對社會公益活動積極投入，為了台灣農民的優良產品幫忙促銷，又懂得廣結善緣推展國民外交。昨晚（1／14）在福華飯店舉辦他所創建的香菇王集團第一名店忘年會，不僅展示了他旗下各種嚴格檢驗品質保證的優良食品，更邀請了駐台各國使節及各行各業社會菁英齊聚一堂，除了分享他所推薦的美食，更有精彩的節目演出，真是一場別開生面、溫馨感人的年終聚會，特別寫下心得分享讀者！

我認識王義郎董事長，緣起於他曾經營過「永興航空公司」。大約三十年前有一天，他按我家門鈴，開門見山邀我參加他的公司做股東，因他笑說我的名字和他公司相同；可惜我當時只是個年輕的精神科醫師，不可能有資金參與航空事業，否則我真的很欣賞永興航空公司，因為不只中文名稱是我的名字，更吸引我的是英文名稱叫「Formosa Airlines」，如果這家公司經營到今天，成為飛國際線的航空公司，不是比華航「China Airlines」更能代表台灣嗎？何況王義郎先生最自豪的是他經營永興航空公司，從未發生過飛安事故，他重視飛安的管理，就像他後來做食品業重視食安的精神，他真的一絲不苟，絕不輕忽任何一個細節，為旅客或顧客嚴格把關，把人的生命和健康視為最高價值，這是王義郎董事長讓人欽佩，也是我們成為跨領域好朋友的重要原因！



作者指出，如果永興航空公司的「Formosa Airlines」經營到今天，成為飛國際線的航空公司，比華航的「China Airlines」更能代表台灣。上圖是1966年5月5日成立的永興航空公司，該公司是國華航空的前身，公司英文名為「Formosa Airlines」。下圖是中華航空飛機，英文名稱為「China Airlines」。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

我後來創辦《民報》，參與「陳文成基金會」、「福和會」等團體，王義郎董事長都是我的好伙伴；他曾多次建議我要多報導台灣農業的優秀人才和產品，因為他說農民是最辛苦、最偉大的台灣生產者；他曾帶著各國駐台使節去農村參訪，也帶賴清德副總統去實地了解農民的努力和困境，更常為了農產品的推廣，在他的第一名店舉辦發表會，鼓勵消費者多食用優質安全的食品；我知道在他的努力之下，累積了許多有信心的會員加入支持台灣優質農業和食品的行列，也把台灣的優良產品外銷到日本甚至其他的國家；當然他也引進世界各國優質的食品到台灣，這就是為什麼昨晚有那麼多駐台使節台參加他的晚會甚至還頒獎給他的原因！

賴清德副總統上台致詞時，特別感謝他引領陪同去參觀農村的實況，也提到疫情肆虐全球之際，台灣能在相對安全的環境下維持正常生活、聚會，大家要互相鼓勵、互相支持、關懷，對醫護人員及維持國民健康安全的從業人員心存感恩，也對王義郎董事長在中興大學校友會發動捐款，陪同他去慰問國軍演習意外喪生的士兵家屬深表感謝！徐國勇內政部長致詞時，也提到王義郎董事長支持空中救難大隊的義舉，還有發動捐贈口罩、防疫物資的善心，最近更從彰化開跑發起「潔車自愛 擦亮台灣」巡迴全台灣的活動，呼籲國人落實乾淨環境及良好衛生習慣的生活品質；與會來賓上台發言者對王義郎董事長重視社會公益，經常有創意的活動都讚譽有加！



賴清德副總統出席香菇王集團第一名店忘年會特別強調王義郎董事長重視社會公益，經常提出有創意的各種活動。圖／陳惠卿

在晚宴中有來自日本的合唱團高歌同樂，有精彩的樂團演奏優美的音樂，還有從紐約回台的魔術師表演神奇的魔術，會場充滿溫馨歡樂的氣氛，大家互相談笑，期許新的一年台灣更安全、更進步，臨別前，王義郎董事長的慣例就是送給與會者第一名店的年菜天麴豬腳，讓大家過一個喜悅的新年！真是讓我體會到一個成功的企業家、充滿智慧和愛心的長者，對社會、對朋友、對員工是多麼的照顧和付出，這就是為什麼大家會喜歡參加王義郎董事長的忘年會真正的原因！



2021.1.14第一名店忘年會有來自日本的合唱團獻唱美妙歌曲。圖／陳惠卿



2021.1.14第一名店忘年會也有從紐約回台的魔術師表演神奇的魔術。圖／陳惠卿



2021.1.14第一名店忘年會最後由王義郎董事長率領公司同仁一起獻唱幾首動聽的歌曲與賓客同樂。圖／陳惠卿



忘年會後，來賓都獲贈第一名店口碑年菜天麴豬腳及揖保播州素麵。圖／陳惠卿