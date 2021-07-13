上海復星宣布將銷售1000萬劑mRNA新冠疫苗（BNT）給台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥，但對於台灣能否盡速取得BNT疫苗，復星也留下伏筆指出，疫苗供應進度受該等疫苗生產及、或供應鏈能力等因素影響，且復星集團的疫苗供應成本與生產成本、許可區域總體供應量等因素有關。

換句話說，現在的進度只能確定BNT疫苗可售給鴻海、台積電，但疫苗供應鏈受制於其它各種因素，比如其他國家基於疫情嚴峻而有優先採購等，恐無法確定疫苗能盡速來台。此外，這件事也凸顯，購買BNT疫苗還是離不開正常的商業流程，避不開上海復星醫藥的角色。

台灣購買BNT疫苗如此艱辛，基於上海復星早於去年3月就拿到德國BNT在大中華地區的獨家銷售代理權，復星近乎粗暴的方式將大中華地區定義包含台灣，而德國廠商則覬覦中國龐大市場的商業利益與一中原則，在復星無理的訴求下妥協，這是扼殺台灣向德國廠商自主採購BNT疫苗的最主要遠因。

因此，當政府決定以國家治權行為者的身分採購BNT疫苗時，中國當局更施壓德國廠商，導致政府洽購BNT疫苗破局，這種中國阻礙台灣購買疫苗，更矮化台灣政府為中國地方政府的蠻橫行徑更受到國人齟齬，加上疫情突然爆發，才有後來的非常特殊情況以授權企業洽購疫苗，種種台灣政府的疫苗採購沒有節奏，這其實與政府疫苗規劃缺失有關。

缺乏取得疫苗的整體戰略

台灣政府去年在新冠肺炎疫情爆發後，對於疫苗整體戰略架構沒有宏觀思慮，除了沒有提早部署如何拿下德國BNT的台灣經銷代理權或亞洲經銷權，甚至對於各種正在緊急授權使用的疫苗代工政策也沒有任何具體規劃，諸如鄰國日本對於疫苗代工也頗早有遠見，除能規劃有秩序的施打疫苗外，日本也能夠於今年終於正常舉辦東京奧運。

政府沒有對國際生產的疫苗投入積極眼光，只將疫苗戰略規劃放在國產疫苗，這其實違背過去民進黨一直批判國民黨執政的「親中邏輯」，即反對馬政府經濟政策全押在中國、且憂心無分散產經投資的風險益增，而政府疫苗規劃全押寶在國產疫苗上，也恐怕被詬病與國民黨執政時期有相同窘境，但亡羊補牢猶未晚，未來的疫苗政策更需要分散風險。

如今，台灣購買BNT疫苗看似塵埃落定，未來若有購買行為大抵上都會以政府授權企業的例外模式向復星購買，不過台灣政府對於BNT疫苗來台，仍要堅持以蔡政府原本設下的原則，即原廠製造、原廠包裝、直送台灣的三大準則為基礎，不要讓中國政府有機會在國際製造大外宣，進而矮化台灣。未來，也請政府更為妥善、更為完整的規劃疫苗戰略物資，例如第二代疫苗。