拜登下令調查武漢病毒來源，越來越多文件開始被攤在陽光下，「臉書」也不再針對質疑病毒是人為的文章刪除，武漢病毒正在接受檢驗，最令人震驚的是：解放軍早就擬定對美國和台灣展開生化攻擊，所進行途徑，與武漢病毒蔓延，不謀而合。

面對全球要求對病毒來源調查，澳洲最早提出調查，和老共衝突至今，老共一開始氣極敗壞，環球黨媒甚至揚言：要對這些找碴國家，發動核子攻擊，態度囂張，顯然這裡面有難言之語，而現在老共面對國際壓力，態度卻轉為低調，習近平最近交代手下，說好中國故事，控制國際媒體大外宣，不能再搞戰狼，要把自己假裝變成可愛軟弱的羊，於是，上週《時代雜誌》刊出一篇題為〈無人機提升新疆農業發展〉，卻不提對維吾爾人採取奴隸制，種族迫害或空中監控，文章來源只寫《中國日報》，這家報紙已經被列入中共代理人，也是在美國花錢，搞大外宣的總部。

戰狼裝成羊，無法阻擋老天懲罰，也無法阻擋武漢病毒來源調查，如今，中共自己正遭到印度變種病毒攻擊，廣州、深圳一片哀嚎，又是洪水肆虐，人民受苦。

老共喜歡搞害人把戲，結果卻害自己，今年3月，知道美國要搞大基礎建設，故意引導國際原物料上漲，要給老美使絆腳石，沒料到自己害自己，很多民企無料可用而關門大吉，很多人認為：老共自己搞病毒，害到自己，這種事不可能，冷靜想想，老共人多，不怕死人，就算病毒真的全球擴散，最後勝利也是老共，這是毛澤東哲學，二戰後，共產國際擴張，毛澤東開始鼓吹核戰爭，他說：中國人多，死不怕，全球死光之後，活著還是中國人統治世界。

調查武漢病毒來源，西方國家情報單位精銳盡出，被挖掘的真相也接近大白，被老共綁架的WHO也不敢過度包庇，一旦查出全貌，不只是老共要承擔賠償，WHO也會面臨人事清洗。

繼英國情報單位揭露：武漢病毒實驗室最早有人染疫之後，美國傳染病防疫最高顧問弗契（Dr. Anthony Fauci）成了被調查對象，因為弗契在CDC主管任內和武漢實驗室素有資金往來，弗契表示資助武漢實驗室，目標是「功能性研究獲得」，內容並未說明，美國參議員科頓說，弗契應該把事情說清楚。

弗契被質疑和病毒有關，主要來自弗契電腦中，去年1到6月的886份郵件，其中有一份文件是斯普尼克研究所，病毒學家安德森寫給弗契，安德森是武漢實驗室美方顧問，安德森信中說，武漢病毒株基因有一小片人工製造，而且研究所內，至少三位同事有同樣發現，這個事關重大發現，居然在後來安德森刊登在《自然雜誌》的報告中，隻字未提，難免令人懷疑，更妙的是，弗契和中國CDC主任高福的通信，高福感謝弗契，弗契回應：「我們會一起渡過難關」，信件證明老共衛生單位、弗契、世衛組織，一起合作掩蓋病毒真相。



安東尼·弗契醫生（Dr. Anthony Fauci）。圖／擷自PBS News hour影片

更驚人的是（美國網關）訪問生物學家塞林，挖掘出一件發生在2016年夏天的事件，這一年，南方出現類似SARS七型上呼吸道感染病例，中國疾管單位開始調查，發現這個病有很多感染者身上沒有症狀，比率很高，美國情報單位也懷疑2016年事件屬於實驗室病毒外洩。

更驚悚的是，解放軍派出一位病毒學家王長軍，加入CDC工作行列，原因竟然是研究無症狀感染者，因為，能夠成為生化攻擊武器，基本條件就是無症狀，無症狀帶毒者，才會助長病毒大量傳播，後來，王長軍把這篇報告發表在（解放軍預防醫學雜誌）上，模擬出如何派遣無症狀帶毒者入境，攻擊美國、台灣的生化戰略。

很巧合的是，武漢爆發疫情，解放軍派陳薇到武漢實驗室坐鎮，陳薇旁邊就是王長軍。

檢驗武漢病毒傳播快速，與病毒變種有關，但是更重要是無症狀者太多，幾乎無法防範。

武漢病毒三條件，傳染率高，致命率不高，但是，無症狀者比率高，無症狀太多，這才是令人困擾，5月份台灣爆發疫情，離不開無症狀帶毒滿街跑，誰最有嫌疑放毒，自己去猜，所以自我衛生管理太重要。

台灣反共年代，一句口頭禪：匪諜就在你身邊，現在病毒無所不在，道理相通，最後解毒，只能等待疫苗了。