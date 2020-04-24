中國透過「一帶一路」計畫拓展勢力範圍，滿足習近平的中國夢。最近因武漢肺炎逐漸蔓延到非洲，使得原本脆弱的經濟備受衝擊，參與該計畫的坦尚尼亞廢除與中國簽署的100億美元貸款，總統馬古富利（John Magufuli）直言，「只有醉漢才會接受這種條款」。圖/取自John Magufuli 推特

中國透過「一帶一路」計畫拓展勢力範圍，滿足習近平的中國夢。借錢給非洲貧窮國家，打著協助基礎建設，實為換取對當地港口、機場的控制權，最近因武漢肺炎逐漸蔓延到非洲，使得原本脆弱的經濟備受衝擊，參與該計畫的坦尚尼亞廢除與中國簽署的100億美元貸款，總統馬古富利（John Magufuli）直言，「只有醉漢才會接受這種條款」。

根據《國際財經時報》（IBT）報導，坦尚尼亞總統Magufuli取消了他的前任Jakaya Kikwete簽署的價值100億美元的中國貸款，這筆貸款原本用於在巴加莫約的Mbegani Creek建設一個港口。他直言，中國貸款協議的條款只有醉漢才會接受。

當地媒體報導稱，坦尚尼亞前任總統Jakaya Kikwete已與中國投資者簽署了建造該港口的協議，條件是他們將獲得30年的貸款擔保和99年的不間斷租賃。更令人驚訝的是，租約期間坦尚尼亞無權該港口提出任何意見。

對此貸款契約，一些組織和非洲公民被稱其為「殺手級貸款」，要求當時的總統取消該協議。他們警告說，此舉將帶來可怕的後果，但他們的擔憂被忽視，並簽署了協議。

不過，馬古富利上任後，與中國重啟談判，要求中國投資者將租賃期限從前任政府簽署的99年降至33年。

坦尚尼亞政府明確表示，中國必須經批准才能在港口開始新業務。但是，中國未能答覆，因此該協議被取消。

該報導指出，中國經常以對窮國提供貸款，為急需的基礎設施項目提供貸款，然後在無法償還債務時加以控制，從而誘使處於困境的非洲國家。

其實，中國名為「一帶一路」的倡議，其規模和範圍在現代歷史上少有先例，它承諾投資1兆多美元，修建跨越60多個國家的基礎設施，目的就是展現中國的全球影響力。

先前，紐約時報也曾報導，肯亞的烏胡魯·肯雅塔(Uhuru Kenyatta)總統花40億美元修了一條300英里（約合480公里）長的鐵路，將首都與印度洋港口城市蒙巴薩連接起來，這是肯亞獨立54年來造價最高的基礎建設工程，相當於國家預算的五分之一，被當地人戲稱為瘋狂鐵路。