《世界人權宣言》序言首句便開宗明義：鑒於對人類家庭所有成員的固有尊嚴及其平等的和不移的權利的承認，乃是世界自由、正義與和平的基礎。

尋找失聯的親人，是人之常情，也是人權宣言賦予人類每個家庭的基本權利。2018年3月以來，在新疆維吾爾自治區新疆油田公司明園職工醫院任職的內科醫生古麗仙·阿巴斯（Gulshan Abbas），突然與她的家人失聯，迄今為止居住在美國的妹妹羅珊·阿巴斯（Rushan Abbas），及也生活在美國的女兒孜巴·木拉提（Ziba Murat），一直在尋找親人蹤跡，企盼相聚團圓。試問，誰家願意莫名失卻夢縈魂牽、心心相映的親人？

古麗仙·阿巴斯被連坐因而失蹤

在親人們一日復一日，一月復一月的尋覓期間，美國自由亞洲電台維語部報導提到，「古麗仙·阿巴斯已經被關押了，雖然不確定這位退休醫生為什麼被帶走，或者她被帶到哪裡去了」。據報導新疆油田公司明園職工醫院中共幹部辦公室官員提到，「我們調查過，也看見過她的一些檔案和其它材料，但我不知道確切是哪個部門把她帶走了。」

近日德國之聲也有報導，證實阿巴斯醫生於2019年3月，被新疆政府以恐怖主義相關罪名判刑20年。美國的勞工事務局助理戴斯卓（Robert Destro）在推特上發文表示，中國必須立即釋放古麗仙·阿巴斯。他寫道：「古麗仙·阿巴斯被中國政府強迫失蹤、拘留及判予重刑，這證明了當一個家庭公開批評一個不尊重人權的政府後，他們的家人可能面臨這樣的後果。」

阿巴斯醫生的妹妹羅珊·阿巴斯講述道，因為自己是美國維吉尼亞州赫恩登人權組織維吾爾運動的創始人和主席，她確信中國政府逮捕她姊姊，是為了報復她在美國的人權活動。她解釋說：「我姊姊姐沒有犯罪，她是一個沒有犯罪的囚犯。」顯然古麗仙·阿巴斯醫師是中共一貫採用連坐法來恐嚇、加罪於異議人士家屬的受害者。將嚴重的罪名——恐怖主義加在她的頭上，判以重刑。

阿巴斯醫生的女兒孜巴·木拉提創建了一個網站，用來記錄她對母親的回憶，她說：大赦國際也分別在英國和美國採取了緊急行動，呼籲釋放我母親。我呼籲國際社會：請幫助我，讓更多的人關注我母親的情況……」



羅珊·阿巴斯（Rushan Abbas）女士身上帶著一張維吾爾族中年女士的照片，上面寫著：「我姐姐在哪裡？她是一名醫生，不需要職業培訓。」圖／擷自https://www.uyghurcongress.org/網站

尋找親人遭遇侮辱與批判

中共的《環球時報》有報導：「一些身處海外的人近日在外國社交媒體上宣稱，自己在新疆的所謂『親人』、『朋友』目前杳無音訊，失去蹤跡，借機污蔑中國的治疆政策和新疆的教培工作。」

還寫道：「此次所謂的『尋人帖』活動，實質上是由眾多境外『東突』分子發起，妄圖又一次污蔑和攻擊治疆政策。『維吾爾運動』發起人羅珊·阿巴斯、阿爾斯蘭·依達耶提，『我也是維吾爾人』活動發起人哈力木提拉·維吾爾等，都是『東突』組織的成員。這些『東突』分子負責發帖，泡製各種所謂『失聯』人員信息和圖片來製造輿論，一些反華的非政府組織，如『人權觀察』，還有一些媒體以及學者在海外各社交平台上推波助瀾，炒作相關話題。」

不僅如此，在中國日報新媒體、新浪視頻等，還播放一些剪輯拼接、斷章取義的編輯視頻，達到誣蔑與栽贓羅珊·阿巴斯自己承認獲得美國民主基金會經費，擾亂視聽，欺騙國民與國際社會。

世維會嚴正申明校正視聽

世界維吾爾代表大會迪里夏提指出：首先必須說明，中共開口閉口侮辱「維吾爾運動」為「東突」組織，「恐怖、分裂勢力」等，但在世界民主陣營中、在聯合國人權委員會、歐盟、歐洲理事會等世界文明圈中，「維吾爾運動」得到了共同的尊重與支持，美國、加拿大、荷蘭、英國、德國、法國等民主國家的議會，與「維吾爾運動」保持著密切的聯繫與溝通。近年來中共政府針對維吾爾的種族滅絕政策，已成為當前的國際問題，成為民主國家陣營共同制裁中國的台灣、香港、維吾爾三大問題之一。

他還強調：中國日報、新浪視頻等媒體攻擊與侮辱「維吾爾運動」，是中國政府為了爭奪話語權，對外進行欺騙，分化國際社會，採取的低級卑劣骯髒的手段，無非是為了誤導民眾、混淆視聽，抹黑「維吾爾運動」的領導人。

世維會向國際社會呼籲：我們懇請民主國家陣營、聯合國、歐盟等國際社會立即採取行動，保護維吾爾的受害者，保護維吾爾的每一個婦女，保護維吾爾的每一個家庭。我們不會放棄任何一個維吾爾人，讓他們平安回家，讓他們祥和的生活！維吾爾人與自由民主世界同在！