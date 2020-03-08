武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）在全球肆虐，中國宣布捐2千萬美元（約6億元台幣）給世界衛生組織；歌頌讚揚中國對疫情的控制表現、聲稱「我們都該感謝中國」的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7日再度在推特發文「謝恩」。

中國駐日內瓦辦事處表示，常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭會見譚德塞，通報中國決定捐款給世界衛生組織2千萬美元，支援世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，幫助發展中國家提升應對疫情的能力，加強公共衛生體系建設。

陳旭指出，中國政府和人民對疫情採取了「果斷有效措施」，中國疫情「積極向好的態勢穩步發展」，不僅保護中國人民生命健康，「也為全球公共衛生安全作出了重要貢獻；特别是幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家有效應對疫情」。

對此，譚德塞發表推文回應，「來自中國的好消息，他們將捐給世衛組織2千萬美元，協助全球對抗COVID19疫情；誠摯感謝中國國家主席習近平、捐款代表陳旭，感謝中國政府與人民。」

衣索比亞籍的世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞曾說「我們所有人都應該感謝中國」，引發不滿與批評，有網友在全球最大請願平台Change.org發動連署，要求譚德塞引咎辭職下台，已逾44萬人連署；上個月於日內瓦召開的專家會議開幕致詞時，正式將武漢肺炎命名為COVID-19，「避免污名化中國武漢」，並遲遲不肯宣布疫情進入「大流行（pandemics）」階段。