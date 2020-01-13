選舉結束，產生新國會，行政院今（13）日下午召開臨時院會，依照憲政慣例提出內閣總辭案，但蔡英文總統中午已約見行政院長蘇貞昌，並表達慰留之意，蘇貞昌接受慰留，他表示，今天剛好是就任滿週年，期許所有閣員繼續一起打拚。

蘇貞昌在臨時院會中表示，總統大選及立委選舉已在前天順利完成，國會所代表的新民意也已經產生，基於對總統及國會新的屆期、新民意的尊重，今天早上他和蔡英文見面，向她恭喜，並當面向總統報告，基於憲政精神及總統新任期就要展開，要做新的佈局，所以他向總統提出總辭。

蘇貞昌指出，但總統非常懇切、也非常誠意的向他表示，她非常感謝他和內閣團隊大家在過去這一年的時間，為國家服務，做出有感的成績，協助她能夠贏得人民支持，她非常的肯定，也非常的感謝，他今天召集大家來，也是要轉達總統對大家肯定與感謝之意。

他說，總統當面表示希望他繼續領導行政團隊，為國家服務，繼續努力做出更多的成績，福國利民，他特別召集大家前來，就是依憲政程序，完成相關總辭程序，程序完備後也很快會送請總統鑒核。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出席院會後記者會轉述，經過蔡英文再三期勉蘇貞昌繼續帶領行政團隊，他接受總統慰留；蘇貞昌在去年1月14日上任，她說，「今天是歷史的巧合」，剛好是蘇貞昌上任滿1週年，他期勉內閣團隊大家一起努力。