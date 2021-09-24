美國共和黨籍聯邦參議員馬可·魯比奧（Marco Rubio）和眾議員阿什利·辛森（Ashley Hinson）9月23日提出了《優先考慮準備和競爭力法案》（Prioritizing Readiness and Competitiveness Act），旨在把準備用於維持美國在阿富汗的軍事存在以及支持阿富汗政府的撥款轉移到與中國展開的大國競爭上。這部法案的英語縮寫是PRC，與中華人民共和國的英語縮寫相同。

來自佛羅里達州的魯比奧參議員批評說，拜登總統承諾結束阿富汗戰爭這個美國捲入的最長的戰爭將使得美國能夠把資源集中在與中國的競爭上，但卻沒有任何計劃。

「我的《優先考慮準備和競爭力法案》（PRC Act）正是美國所需要的藍圖。它將把以前準備用於阿富汗的資金轉用於加強重要項目的領域，」魯比奧參議員在星期四發表的一項聲明中說。「除非我們投資美國的研究、美國的工業和美國的海軍力量，否則我們無法與中國共產黨競爭。」

共和黨籍眾議員辛森在聲明中說，在美國撤出阿富汗後，阻止美國納稅人的錢流入塔利班政權是至關重要的。她說，她與魯比奧參議員提出的這個法案「把美國的援助從現已解散的阿富汗政府轉移出去，並將這些資金用於我們的首要國家安全優先事項：對抗共產主義中國」。

她說，不能讓川普政府對抗中國所取得的進展付諸東流，必須現在就採取積極的行動來對抗中共。

「將這些資金轉用於加強我們在印度-太平洋地區對抗中國的軍事能力，投資於美國工業，並支撐國內供應鏈，這是我們言行一致，並切實打擊中國共產黨破壞性的行為的絕佳機會，」她在聲明中說。



美國共和黨眾議員阿什利·辛森（Ashley Hinson）。圖／擷自維基百科，公有領域

具體來說，這個法案將把準備用於阿富汗的資金平分到三個方面：一是用於國防生產法案的採購，以支持國內的製造業以及對國家安全至關重要的戰略行業的供應鏈彈性；二是用於美國國防高等研究計劃署（DARPA）與加強美國在戰略技術方面的全球優勢有關的研究和開發項目；三是用於美國海軍的船艦製造。

民主黨籍的拜登總統為結束20年的阿富汗戰爭進行了大力，他說，美國必須應對21世紀的新挑戰，「在這場競爭中，中國和俄羅斯最希望看到的就是美國在阿富汗陷入另一個十年」。

在黨派嚴重對立的美國國會中，希望在與中國打交道時採取強硬立場是少數幾個真正跨黨派的共識之一。不過，這不意味著這部PRC法案就一定能輕易過關並被拜登總統簽署成法。

美國參議院今年6月8日通過了耗資大約2500億美元的經費，然而，由於眾議院試圖另行推出自己的版本，這部得到兩黨參議員支持的法案暫時擱淺。7月15日，眾議院外交委員會推進了一項旨在提高美國對中國的競爭力的《鷹法》在眾議院外委會沒有得到任何共和黨人的支持。7月底，眾議院裡的保守派共和黨人提出了他們自己的對抗中國威脅的法案文本。