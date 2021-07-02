美國國會眾議院6月30日審議一項全面反制中國的法案。法案提議為新疆維吾爾人申請美國難民庇護開啟「快速通道」，但共和黨人批評該法案的反中力度還不夠。

眾議院外交關係委員會主席、民主黨人格雷戈里·米克斯（Gregory Meeks）今年5月推出《確保美國全球領導力與接觸法》(Ensuring American Global Leadership and Engagement Act》（EAGLE Act《鷹法》）。米克斯在星期三下午召開的審議會上說《鷹法》範圍廣泛，在人權問題上尤為突出。

他說：「這份法案中包含了對香港正在發生的侵犯人權問題的重要內容，它重申了美國對西藏的政策，指出了新疆維吾爾人遭受的種族滅絕。法案中嚴格的條款將確保我們不會進口由強迫勞動生產的產品，並為香港和新疆那些被中華人民共和國迫害的人創造了離開那裡的途徑。法案還呼籲通過外交手段抵制北京奧運會，並呼籲如果中國不停止在新疆的暴行、國際奧委會必須推遲奧運會並重新申辦奧運會。」

「這是美國國會有史以來出台的保護維吾爾人最深遠的法案。」米克斯說。

在支持維吾爾人的問題方面，法案要求國務卿通過與國土安全部部長協商，將給予受到北京當局迫害的維吾爾人等群體「第二類優先」人道主義特別關切難民地位。符合這一條件的包括：2021年1月1日具有中國國籍的新疆維吾爾自治區居民、2009年6月30日以後逃離新疆維吾爾自治區在中國其他省份或者在第三國暫住者、以及這些人士的配偶、子女和父母。

法案要求美國國務卿與包括英國在內的其他國家合作，為那些受到香港當局或其他代表中國政府的權力機構迫害的香港人、和擔心會受到這類迫害的香港人提供難民和庇護保護；改進規則以妥善安置逃離香港的難民等無定所人員；防止腐敗官員濫用移民和簽證政策和程序、並查明這些濫用行為；分享因國家安全原因被拒簽的香港居民的信息。

眾議院外委會的首席共和黨成員邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）認同美國與中共對抗的緊迫，但認為民主黨人提出的《鷹法》力度不夠。

麥考爾說，美國與中國共產黨「惡意行動」的對抗是一個「世代的抗爭」（generational struggle）。他引述現任中央情報局局長伯恩斯的話說，中國是美國21世紀面臨的最大挑戰和威脅。

他說：「沒有什麼比中共廣泛的侵犯人權更清晰地顯示這場世紀抗爭……中國的維吾爾族穆斯林正受到中共的殘酷迫害」。

以麥考爾為代表的共和黨人認為，《鷹法》的主要作用只是在傳達信號，但執行力度不夠。

共和黨人尤其不同意在氣候問題上將領導權交給聯合國，認為聯合國受到中國的左右。

麥考爾說：「在這項法案中，超過100億美元被用於綠色能源和其他與氣候變化相關的項目。80億美元將捐給聯合國一個所謂『綠色氣候基金』的賄賂基金……根據這項提案，美國將把領導權送給這個我們實際上無法控制的、不受問責的聯合國機構。綠色氣候基金已經向中共開了一張1億美元的支票，為中國應該買單的氣候項目提供資金。如果這項法案獲得通過，這種情況還會再次發生。」

共和黨人還認為，此類與中國抗衡的法案應該更注重對技術出口的管制，以及加強對美國人敏感個人數據的保護。

眾議院外委會在此次審議會議上對多名議員對《鷹法》追加的修正案進行了表決。審議會議持續到隔日凌晨仍未結束，預計議員會在星期四上午繼續召開審議會。

美國國會參眾兩院正在就如何在與中國的競爭和對抗中提高美國競爭力出台立法支持。參議院6月8日通過了總撥款額達1900億美元的《美國創新與競爭法》(U.S. Innovation and Competition Act)，內容包括支持基礎科技研發、支持半導體國內制造業等多個領域。

預計眾議院將採取不同路線，以出台多個專項法案的方式推出一系列「抗中」方案。

眾議院星期一（6月28日）通過了兩項有關促進研發、確保美國綜合國力地位的法案。

中國外交部發言人汪文斌6月29日表示，美國要發展、提升自己的競爭力「是美國自己的事」，不應把中國當作「假想敵」。