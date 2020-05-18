中共現在的作戰方法就像「武漢病毒」，進入你的體內，破壞你的身體免疫系統，你和他越交往，就會被傳染，死得更快......台灣的民主媒體不可以進去中國，中國媒體電視卻可以大方走進你家後院蹲點，只准中共對台灣洗腦，不准台灣對中國洗頭，一洗頭就是歧視陸生，這就是招名威事件的結局。圖為中原大學課堂上公開向中生道歉。圖／擷自何志偉提供YOUTUBE影片

一、「中共國」把死人當作韮菜

紐西蘭發起「亞太國家隔離圈」，卻獨獨把中國排除在外，因為中國隱匿疫情，讓人無法放心，交流被打折扣，這是後瘟疫時代，去中國的表現。

美國在武漢瘟疫下死傷慘重，在人權立國國家，自然無法和「數字中共」一概而論，美國人的憤怒可以理解，根據皮尤機構的民調，這股憤怒已經表現在70%反中的情緒上，相較「中共國」對死亡的邏輯，中共眼下人民的死亡就是韮菜，毛澤東可以餓死四千萬人，不眨一眼，死個幾十萬，根本不算甚麼，對中共而言，你抗不了病毒，自己死了，不勞官僚動手來割，萬一是全家死，財產充公，中共還可以賺一筆小財富，兩國意識形態，文化差別巨大，美國終於知道70年前喬治肯楠所說，「你和紅色中共國來往，只能保持最低限度，否則死得快」，果然沒錯，老美現在醒了，但是，是否太慢，還要看下去。

川普喊出「美中脫鉤」，甚至不惜和「中共國」斷交，巴西籍世貿組織秘書長突然自動下台，他是聰明人，被紅色中國收買的國際組織，WTO也有分，走為上策才是正道，因為現在國際追責箭頭掃到「世衛組織」，接下來就是世貿組織，這些國際組織已經全面赤化，美國自由作家黛安娜韋斯特在他所寫《紅線》一書說，「蘇聯共產黨在戰後聯合國國際組織發展中，早已布局，留下紅色種子，世界銀行和世界貨幣銀行，裡面充斥共產黨」，現在檢視起來，就是如此，「美國思想領袖」電視節目，15日播出一個訪問，題目是，「中共是如何摧毀世界」，訪問中說，中共摧毀世界的方法很簡單，「進入你的系統，置你於死地」，你說言論自由，好，我就在你後院成立報紙，電視，天天罵政府，你說自由市場，好，我叫國營企業每天降價，搞傾銷，把自由市場全部打倒，自己獨霸；你說人權至上，好，我用錢在你家收買少數民族，天天搞示威，你抓黑人，抓墨西哥人，我就說種族歧視，我叫網軍罵WHO秘書長譚德賽，激怒紅色老譚，激怒非洲人，然後說台灣人歧視黑人，因為無法進去WHO，所以搞小動作，讓台灣人背上種族歧視惡名，修理台灣，犧牲老譚。

二、進入你系統，置你於死地

你談民主選舉，好，我派人和你選，我給錢，給紅色媒體，給名嘴造勢，給第五縱隊深根基層，然後把你扳倒，最後，你就知道，到底甚麼才是好制度。

「進入你的系統，置你於死地」，這是紅色中國三戰的具體表現，包含心理戰、輿論戰、法律戰，這三種戰術運用，是紅色中國全球擴張的基本手冊，70年代末期，鄧小平為了發展經濟，答應李光耀，停止對亞洲的電台放送，這些紅色電台的任務就是搞赤化，思想洗腦；但是，隨著科技發達，中共國經濟崛起，開始有錢了，洗腦機器更多：電台、電視、報紙、網路、孔子學院，更進一步從中國轉移到你家院子裡，這一切全部合乎民主國家的規定，這些洗腦內容假訊息只有三分之一，其他三分之二內容是為了改變你對事物的看法，當你看久了，你就慢慢變成小粉紅，甚至變成中共義和團戰狼。

經歷蘇共崩解，中共不會再犯同樣的錯，等著西方國家和平演變，他準備好進入你的體系，打垮西方國家，這種作戰方法就像「武漢病毒」，進入你的體內，破壞你的身體免疫系統，你和他越交往，就會被傳染，死得更快，就像美國，想要脫鉤，發現困難重重，澳洲，剛剛檢舉中共放毒必須接受調查，立刻遭來貿易報復。還有更傻的台灣，你以為可以藉文化交流，改變中共小粉紅愛上民主，下場是你的家庭全部看中共國OTT網路播送毒害的電影，腐敗宮廷連續劇，充滿封建遺毒的東西，你的大學簽下一中承諾書，已經被改造變成孔子學院，你的老師連台灣主權獨立都不能講，這些學生光天化日下侮辱「反送中」的香港學生，撕下牆上民主貼紙，請問是誰改變了？或被改變？你或許有點不服氣，他就要揍你，恐嚇你，停止ECFA，讓你沒錢賺，你以為交朋友，他卻是搞統戰，你以為他穿上西裝，卻忘了他本來就是徹底的流氓。

快快交流，絕非統一的良方，沒有對等尊嚴的交往，就會換來更多衝突，東西德統一之前，大家簽訂合約交往十年，你不要說民主好，我也不說共產好，你開放電視，電台，報紙，我也對等開放電視、電台、報紙，讓兩國人民一起品味不同制度的生活，十年後才來驗證成果，讓人民自由選擇，結果，中台兩國連現成東西德的課業都抄錯，台灣的民主媒體不可以進去中國，中國媒體電視卻可以大方走進你家後院蹲點，只准中共對台灣洗腦，不准台灣對中國洗頭，一洗頭就是歧視陸生，這就是招名威事件的結局。

三、不對等交流死得快

民進黨把修改「國家統一前」提案撤下了，令人失望，你持續「岸來岸去」，中共樂意你持續不把自己當國家，但是，我持續追求中台正常關係，如果連如此正常稱呼的關係都搞不定，那最好是少交流。美中建交一談十年，雙方才簽字，現在想要斷交，死一堆人，還是很困難，中共恐嚇老美不准走，台灣呢？現在脫鉤或許有點晚，但是持續交流，讓中共病毒越進入體內，保證死得更快，你沒聽說，第二波武漢瘟疫又來了嗎？告訴你，口罩不要急著脫。