接待國際觀光客的本質，應該是「有朋自遠方來不亦樂乎」！但絕對不是來者不拒，飢不擇食；有些品質不良的外國觀光客，台灣也應該秉持可有可無的心態，絕對不是放進籃子裡的都是菜。圖／陳惠卿

國際觀光被簡化成拚經濟是本末倒置又捨本逐末的！以土地面積來算，台灣已經是國際觀光大國；在中國肺炎肆虐的當下，更能夠讓國人看清國際觀光的本質。

2019年外國來台旅客約1184萬人次，創下歷史新高，相較於2018年的1107萬人次，成長約7%，中國旅客有271萬人次，日本旅客也首度突破200萬大關。

接待國際觀光客的本質應該是「有朋自遠方來不亦樂乎」！但是也應該要「有所為有所不為」，就如同朋友為什麼願意選擇到我們家來，朋友有他們的選擇，我們也可以有我們的考量，絕對不是來者不拒，全部照單全收，好像飢不擇食一樣；沒有人希望歹徒或懷著敵意的陌生人到自己的家作客，同理對於有些品質不良的外國觀光客，台灣也應該秉持可有可無的心態，絕對不是放進籃子裡的都是菜，以上全是肺腑之言。

以觀光增進國際交流

全世界接待外國旅客最多的法國每年接待約9千萬外國旅客，中國每年接待6千多萬外國旅客，日本接待3千多萬外國旅客，南韓接待1千5百萬左右外國旅客，台灣去年接待將近1200萬外國旅客，台灣土地面積只有3萬6千平方公里左右，其實我們的表現並不差，如果就單位國土面積來算，台灣是超越法國的！

最重要的是敞開心胸，以國際交流和國際合作的心態，介紹外國友人台灣的各種風土民情、自然風景、人文歷史；當然各方面要儘可能做到又方便又體貼，讓外國旅客好玩、好吃又好買。

國際觀光的本質是增廣見聞、文化交流，增進相互了解、理解和尊重。