堅持為高醫轉型正義出聲

在《民報》的許多報導當中，為高醫轉型正義出聲的文章佔了不少篇幅，一方面當然因為高醫是我的母校，而很多高醫校友也是《民報》的股東，我們都共同關心高醫被陳啟川家族壟斷董事會長達60年，而且陳氏家族竄改高醫歷史欺騙台灣社會，將高醫附設醫院改名為「中和紀念醫院」，並違法介入高醫附設醫院的人事、採購，甚至黑箱作業不敢公開遴選校長，種種敗壞教育風氣的違法亂紀行為，引起具有正義感的高醫校友不滿，向教育部檢舉並向監察院陳情，一連串的過程當中《民報》做了非常詳盡的報導，也因此引起社會大眾的注意，甚至其他私立學校的弊端也一一浮現，台灣民眾更加了解台灣教育界的黑暗面與私立學校的不公不義需要大力改革！

高醫是台灣第一所私立醫學院，由台灣第一位醫學博士杜聰明所創辦，這是台灣社會大眾普遍認知也是教育部登記有案的史實！可是很多人被騙以為杜聰明當初創辦高醫時因獲得高雄大地主陳啟川答允捐贈校地，所以由陳啟川出任董事長。事實上，陳啟川所答允捐贈的土地是「三七五減租，耕者有其田」時分配給佃農的土地，所以，當時在杜聰明創校要建立校舍時，才發現土地為佃農所有，不得不由學校編列預算逐年將土地購回。所以，事實上陳啟川並未出錢也未捐土地給高醫，即使後來高醫興建附設醫院也不是陳啟川家族捐獻，而是用學校的錢蓋起來的。可是，陳啟川家族霸佔高醫董事會60年，竟然還發公文給教育部要求將創辦人改為陳啟川，並擅自將附設醫院改名為「中和紀念醫院」去紀念陳啟川的父親，事實上，陳中和對高醫無絲毫貢獻！



2016.6.24台灣醫界聯盟董事長吳樹民（中）、陳永興醫師（右），以及楊黃美幸女士（左）等召開記者會，高醫的問題不只是高醫，也是私校的問題，呼籲執政的民主進步黨掌握國會過半優勢，提出進步立法。圖／郭文宏

這些歷史真相，在高醫校友努力蒐集史實後，在《民報》完整刊出，並經校友組成「高醫轉型正義促進會」，回校向董事會抗議，並向教育部檢舉查明屬實，也經監察院對教育部提出糾正在案，但教育部高教司軟弱無能不敢處理，甚至放任高醫董事會收買高雄地區民意代表，在立法院阻擋「私校法」的修改，而且每逢「高醫轉型正義促進會」召開記者會時，陳家董事會就收買記者不予報導，只有《民報》從頭到尾完整報導，也算是對校園轉型正義堅持發聲留下歷史的良心見證！

聲援香港與民報的國際關懷

《民報》這些年來對香港的民主化也給予高度的關心和報導，不只是香港，《民報》對西藏（圖博）的獨立運動，還有對新疆（維吾爾族）的人權受迫害也不斷關心聲援，甚至海外的華人異議作家的作品，《民報》也給予最大的篇幅分享給台灣讀者，因為我們認為台灣和香港、西藏（圖博）、新疆（維吾爾族），還有許多受迫害的中國流亡作家、中國境內的維權人士，應該要互相關心、互相聲援，因為我們都同受中共獨裁政權的霸凌和壓迫，只有追求自由、民主、公義、人權的力量團結起來，才能讓普世價值早日實現！



2019.11.26舉辦「聲援香港人權 反對中共霸權 」台北論壇。圖／林世昌

所以當香港的年輕人走上街頭面對中共武警和公安人員的強制驅離逮捕時，《民報》不僅有來自香港的圖文報導，也刊登不少批判中共、聲援香港的文章，甚至《民報》邀請各界關懷香港民主獨立運動的人士舉辦座談會，也邀請西藏（圖博）、新疆（維吾爾族）的代表參加並發言抗議中國的打壓；在《民報》還闢有「歐洲之聲」專欄，長期刊登海外獨立中文筆會的作家文章，這是由劉曉波出任首任會長的海外中文異議作家的團體，《民報》和現任會長廖天琪保持良好的聯繫；此外，流亡海外知名的華人作家如余杰、袁紅冰、曹長青……等也常在《民報》發表文章，這都是《民報》堅持為人權發聲，為公義努力的具體作法！



2019.11.26舉辦「聲援香港人權反對中共霸權台北論壇」右起：伊里哈木、袁紅冰、楊憲宏、陳永興、邱伊翎、丹增南達。圖／林世昌

《民報》希望台灣的讀者不只關心台灣的人權和公義，也要關心世界的議題和國際的普世價值，在氣候變遷、難民問題、海洋生態、科技發展、公共衛生、金融風暴、產業經濟、醫療倫理、文化衝突……各種重要的面向，經常從世界各大媒體的報導中翻譯重要的文章分享給台灣的讀者，這也是《民報》秉持不斷努力的方向！另外由於台灣和日本的歷史淵源和友善民間關係，《民報》有很多日本友人，尤其是台灣旅日的醫師和作家，經常也會提供第一手資料給《民報》，讓《民報》有令人驚奇的報導。以賴清德赴日訪問為例，我們就有不少近距離側訪的文章和圖片；又如最近新冠病毒的武漢肺炎疫情，在日本的台籍醫師王輝生發起捐助防護衣及防疫物資，《民報》率先刊出呼籲，也立即獲得回響，提供了救援物資，於第一時間送往大阪、京都的醫院，建立起民間親善的友誼，留下台日民間交流美好的見證！

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