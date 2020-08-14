●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

在美國居間協商下，阿拉伯聯合大公國與以色列13日簽訂雙方邦交正常化協定，此協定由美國總統川普推動，美國國務卿蓬佩奧稱為邁進歷史性巨大的一步。以色列與阿拉伯國家自中東戰爭以來就無邦交，但近年來中東呈現沙烏地阿拉伯與伊朗陣營彼此對峙的區域賽局，在伊朗威脅下，以色列與沙國陣營關係密切。巴勒斯坦控訴阿聯拋棄阿拉伯兄弟靠向以色列，但形勢比人強。

白俄羅斯選舉爭議持續，歐盟表示即將制裁白俄羅斯，歐洲國家出現不同調，「歐洲堤壩」國家匈牙利希望不要太刺激白俄羅斯，躲在「堤壩」後的德國卻強力要求制裁，俄羅斯見縫插針，對白俄羅斯選前逮捕俄籍傭兵事件裝作沒看見，稱(西方)外力影響白俄羅斯，試圖拉攏白俄羅斯回到俄國懷抱。

土耳其探勘船奧魯奇雷斯號10日在軍艦護送下出航前往克里特島與塞浦路斯之間，引發希臘嚴重抗議，法國總統馬克宏要求土耳其停止探勘，13日法國與希臘在克里特島舉行聯合軍事演習，法國派遣2架戰機與拉法葉戰艦前往東地中海。土耳其總統艾爾段回應警告任何攻擊土國在東地中海探勘油氣船奧魯奇雷斯號的行為都會付出高昂代價。

美國國務卿蓬佩奧抨擊中國出資的孔子學院是中國「大外宣」與惡性影響美國的工具，雖然孔子學院不會被踢出美國，但要登記為外交機構。美國禁止政府採購華為等5家中國公司產品禁令13日生效。儘管美國威脅要將中國公司下市，中國公司還是蜂擁而上想在美國掛牌。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

印度

印度提出 5億美元資金援助馬爾地夫 計畫，對抗中國的一帶一路。

抖音母公司字節跳動 聯繫印度信實集團 談投資抖音。

斯里蘭卡

斯里蘭卡親中派總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩勝選後 任命五個家族成員擔任部長 ，成為家天下。

巴基斯坦

巴基斯坦軍事領袖將 訪問沙烏地阿拉伯 ，為與印度的喀什米爾爭議取得財政後援。

香港

日本關切 周庭被捕。

黎智英12日凌晨 交保獲釋 。

印尼

抖音母公司字節跳動在其印尼BaBe平台上奉命 消除對中國不利言論 。

北韓

北韓嚴重 淹水威脅到核設施 。

中國

中國政府擔憂發生糧荒，習近平推動各種 節約糧食措施 包括禁止大胃王比賽。

中國官員與經濟學者不尋常的公開討論 最壞狀況下將被隔絕於美元經濟圈 外。

英國

英國首相強森與愛爾蘭首相13日 於北愛爾蘭會談 ，會後表示對歐盟與英國間談判零關稅貿易協定有信心。

白俄羅斯

歐盟將對白俄羅斯大選不公 進行制裁 ，最快自8月底開始。

德國外長表示應 對白俄羅斯施加更多壓力 。

匈牙利希望歐盟 不要太刺激白俄羅斯 。

俄羅斯 稱外力試圖顛覆白俄羅斯。

白俄羅斯警方一夜 逮捕 700抗爭者。

白俄羅斯國營企業員工 加入抗爭 。

白俄羅斯警方13日 搜索俄羅斯網路公司Yandex 的明斯克辦公室。

塞爾維亞

塞爾維亞 不顧美國警告 親中，採用中國「數位絲路」。

北馬其頓

北馬其頓總統 任命 親西方前總理組閣。

美國

美國國務卿蓬佩奧13日抨擊 中國出資的孔子學院 是中國「大外宣」與惡性影響美國的工具，雖然孔子學院不會被踢出美國，但要登記為外交機構。

紐約時報6月 報導 俄軍情報單位秘密提供賞金給塔利班民兵殺死阿富汗美國聯軍，包括美軍在內，川普當時表示美國情報顯示報導並非事實，12日美國國務卿蓬佩奧接受專訪時表示，若俄國做了如此行為，將付出高昂代價。

美國上週 請領失業救濟金人數降 至100萬人以下。

美國 禁止政府採購華為等5家中國公司 產品禁令13日生效。

儘管美國威脅要將中國公司下市，中國公司還是蜂擁而上 想在美國掛牌 。

美國國安局與聯邦調查局 揭發俄國駭客工具 ，可侵入Linux系統。

古巴

美國國務卿蓬佩奧宣布不許古巴獨裁者從美國觀光中獲益，美國交通部將 禁止所有前往古巴的航班 ，只除了公務許可航班以外。

以色列

在美國居間協商下，阿拉伯聯合大公國與以色列13日簽訂雙方 邦交正常化協定 ，條件是以色列不再繼續併吞巴勒斯坦國土，阿聯稱此舉解除了以色列全面吞併巴勒斯坦造成中東危機的「定時炸彈」。以色列與阿拉伯國家自中東戰爭以來就無邦交，但近年來中東呈現沙烏地阿拉伯與伊朗陣營彼此對峙的區域賽局，在伊朗威脅下，以色列與沙國陣營的阿聯近年來關係密切。

此協定由美國總統川普推動，美國國務卿蓬佩奧稱為 邁進歷史性巨大的一步 。

以色列總理納唐雅胡稱此為 歷史性的協定 ，表示將克服國內壓力。

伊朗官方媒體 譴責阿聯「可恥」 。

巴勒斯坦 控訴阿聯 與以色列關係正常化。

聯合國 表示歡迎 能促進中東和平的行動。

以色列12日成功試射 箭二型彈道飛彈攔截飛彈 。

以色列13日為報復近日加薩走廊氣球攻擊， 停止運油 到迦薩。

土耳其

土耳其探勘船奧魯奇雷斯號10日在軍艦護送下出航前往克里特島與塞浦路斯之間，引發希臘嚴重抗議，法國總統馬克宏要求土耳其停止探勘，也表示將增派軍力前往，13日法國與希臘在克里特島舉行聯合軍事演習，土耳其總統艾爾段 回應警告 任何攻擊土國在東地中海探勘油氣船奧魯奇雷斯號的行為都會付出高昂代價。

法國派遣 2架戰機與拉法葉戰艦 前往東地中海。

德國總理梅克爾 電話聯繫 土耳其總統艾爾段與希臘總理米佐塔基斯希望調停衝突。

土耳其表示將繼續入侵伊拉克 清掃庫德族 ，要伊拉克政府配合。

黎巴嫩

黎巴嫩大爆炸已172人死，財物損失方面， 中東保險公司受到的衝擊最大 ，國際大保險公司曝顯相對較低。

法國總統馬克宏推動黎巴嫩組成 專家治國 的新政府來進行改革，以收拾大爆炸殘局。

美國聯邦調查局將加入 爆炸原因調查。

衣索比亞