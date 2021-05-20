美國宣布將與其它國家再分享2千萬劑新冠疫苗，在此之前美國已承諾分享6千萬劑。仍未回答的問題是：這些疫苗將去哪裡？

美國國務院全球新冠疫情響應協調員蓋爾·史密斯說，美國正在與全球新冠疫苗倡議（COVAX）設施密切合作，以決定哪裡最需要疫苗以及如何能夠以最公平的方式分發疫苗。

「我們還沒有就分發做出決定，」她一再地說。「我們近期之內將會向你們提供這一信息。我們正在做的是看看世界每一個地區，我們非常了解非洲大陸的疫苗覆蓋面極低。」

聯合國衛生專家估計，在全世界接種的14億劑疫苗中，只有2千4百萬劑是在非洲接種的，不到2%。

史密斯強調的另一點是：雖然美國最大的對手中國和俄羅斯正在世界各地加大他們的疫苗捐贈，美國的這項舉措不是「疫苗外交」。史密斯一再強調，美國將根據需要分發疫苗，而不是謀取好處。

「說到疫苗外交，我們的觀點是，……而且我認為在此重要的一點是……疫苗是公共衛生工具，」她說。「它們是終結這場大流行病的手段。我們不認為它們是、也不打算把它們用作影響或壓力手段。我們的決定將基於需要、公共衛生數據，而且再次要說的是，與關鍵夥伴的合作，絕對包括COVAX。」

不過，史密斯的確提到，美國是COVAX的最大疫苗捐助方，並敦促其他富裕國家也加大努力。她還指出，將與這次捐贈疫苗同步展開的還有對世界各地疫苗生產場地的投資以及美國對改進其他國家治療和測試手段可及性的援助。

這些疫苗的資金來源的一大部分來自美國納稅人。拜登總統本星期在宣布向全球捐贈疫苗的決定時解釋了他的想法。

「人們談了很多俄羅斯和中國用疫苗影響世界，」他說。「我們希望以我們的價值觀、我們創新和智慧的這項示範和美國人民的基本文明風範來領導世界。就像第二次世界大戰美國是民主兵工廠一樣，在抗擊2019年冠狀病毒大流行病的戰鬥中，我們國家將成為世界各國的疫苗兵工廠。」