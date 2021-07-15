2020年版《防衛白皮書》將有關台灣的解說放在「中國」章節，但2021年版則將台灣的解說移到新增的「美中關係等」章節。防衛白皮書2020版→2021版比較圖1。圖／作者提供

台灣媒體也大幅報導，日本內閣會議在7月13日公布的2021年版《防衛白皮書》，首次明載「台灣局勢的穩定對我國安全保障極為重要」。

最近日本政府終於開始不看中國臉色，且公開正視台灣的局勢了。這可說是一種日本的「覺醒」。當然促使日本覺醒的原因之一是來自中國的威脅。中國咆哮得越大聲，反而越引起日本政府及國民的反感。

我在此必須向台灣朋友們報告，如同我在去年投稿給民報的〈 抗議日本親中！請參與日台共同連署活動！ 〉一文中所說明的，2020年版的《防衛白皮書》，完全站在「一中」的立場，將台灣當作是中國領土的一部份。這種恐共症是日本政府長年以來的陋習，沒想到2021年版，這陋習竟在一夕間被革除了！

例如，2020年版《防衛白皮書》將有關台灣的解說放在「中國」章節，但2021年版則將台灣的解說移到新增的「美中關係等」章節。

《防衛白皮書》將台灣和中國分開

還有，2020年版裡的「中國軍的配置」圖表中的中國地圖包括台灣，2021年版則將台灣從中國國土分開。

另外，2020年版裡的「中國軍戰力」圖表，不僅記述中國軍戰力，也記載台灣軍戰力，將台灣當作中國一部分，但2021年版則採取一邊一國的立場，將「中國軍戰力」圖表改稱為「中台軍事力比較」圖表。



「中國軍的配置」2021年版則將台灣從中國國土分開。圖／作者提供



2021年版則採取一邊一國的立場，將「中國軍戰力」圖表改稱為「中台軍事力比較」圖表。圖／作者提供

即使我認為，包括防衛省在內的日本政府內部仍然有媚中勢力發揮隠秘力量，但我真沒想到防衛省會這麼阿沙力地更改。我想這也是另一個日本的「覺醒」。而促成這覺醒的絕不是中國的威脅，而是日台民間的抗議。

去年，有多數願意維護台灣尊嚴的台灣朋友（包括在日台僑團體）站出來，配合我們日本民間團體與民眾，共同參與抗議活動及要求更改的連署活動。台灣人發出「台灣不是中國一部分」的這個心聲，還是比我們日本人的聲音來有說服力，讓日本政府也難以忽視。

我在抗議活動中，常強烈感覺防衛省內部應該存在著替台灣人批判白皮書的職員。我個人認為防衛大臣岸信夫就是其中之一。防衛省内的良識派，應該是聽到台灣人的聲音，才體悟到《防衛白皮書》記載錯誤的嚴重性。

因此，我要向促使日本「覺醒」的台灣朋友們表達由衷的敬意和謝意！

我們一定要戮破一中原則謊言（正當化併呑台灣的宣傳）。雖然還有很多難關，成果不盡圓滿，但攻破一個算一個，至少這次成功的鼓勵，讓我們可以抱持著信心繼續迎向下一個挑戰。

用努力和期待為自己打氣吧！相信「有志者事竟成」，日台同心，共同加油！