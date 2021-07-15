美國國務卿布林肯（上左1）7月13日在與東盟各成員國外長的視訊會議上說，美國拒絕接受中國在南中國海的「非法」海權主張，並與面臨北京「脅迫」的東南亞國家站在一起。圖／擷自美國國務院flickr 2021.7.13

美國國務卿布林肯7月13日在與東盟各成員國外長的視訊會議上說，美國拒絕接受中國在南中國海的「非法」海權主張，並與面臨北京「脅迫」的東南亞國家站在一起。

在北京，中國官員星期三對所謂「美國的錯誤立場」表示強烈反對。

這是布林肯自從今年1月上任以來與東盟十國外長們首次會面。一些外交官和其他人擔心，華盛頓沒有對東南亞地區給予足夠重視，盡管這一地區對美國應對越來越強大的中國具有重大的戰略意義。

美國國務院的一份新聞稿說，布林肯在出席美國—東盟外長會議時重申美國致力於東盟的中心地位，強調東盟對印太地區安全結構的關鍵角色。雙方還保證會繼續打造美國 與東盟的戰略伙伴關係，這一關係建立在人權和基本自由、經濟繁榮和強大的人員往來的基礎之上。

上星期日，在國際仲裁庭就南中國海問題作出裁決五周年之際，美國拜登政府宣布延續前特朗普政府在南中國海主權聲索問題上的政策，繼續認定中國對南中國海大部分海域的主權聲索完全不合法。

一年前，時任美國國務卿蓬佩奧首次明確宣布美方認為北京提出的涵蓋南中國海大部分海域的離岸資源權利主張「完全不合法」，譴責北京使用「強權即公理」的恐嚇手段損害東南亞國家的主權。他還說，美國與東南亞盟國與合作伙伴站在一起，根據國際法賦予他們的權利和與義務，來維護他們對離岸資源的主權。

北京上星期五重申「不接受」、「不承認」、「不執行」這項國際裁決。

中國一貫稱「美國不是南海和有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，」並敦促美國「不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。」

馬來西亞外長希沙慕丁在星期三的美國-東盟外長會議上對美國參與地區事務表示歡迎，稱多邊合作是確保地區穩定、和平、繁榮與安全的唯一途徑。