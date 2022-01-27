小蔣過去居住的七海官邸，改名為蔣經國紀念圖書館，日前正式揭幕，蔡總統到場主持揭幕儀式，一番「反共保台」言論，頌揚蔣經國，引發藍綠兩個陣營各自解讀，轉型正義委員會更是毫不留情，砲轟蔡英文擁抱獨裁，路線錯亂，藍營則擔心蔣經國的反共神主牌被綠營取代，未來終將成為泡沫政黨，其實，這些嘴砲言論都是多餘，台灣這樣的不正常國家，起因就是國民黨在戰後接收台灣所造成，而兩個威權時代的強人，為自己的黨國生存努力以外，也要為台灣的不正常擔負責任。

所謂不正常，指的就是國家認同以及身分問題，戰後，台灣經過120年與中國的隔離，已經獨立成為準國家，只差民族自決一步，就可以變成正常國家，但陰差陽錯，如今還為了國家名號持續掙扎。

台灣是舊中國流亡政府的載體，從1971年，流亡政府已經不被國際社會承認，在此之前，雷震提出必須改國號為中華台灣共和國，才能讓台灣永續生存，卻遭到老蔣打壓，現在證明；雷震的創見才是正確，過去失去改國號的機會，目前只有極少的14國家，承認中華民國是一個國家，但是，另一個國際所認可的身分就是台灣治理當局，這兩個身分相互衝突，卻也企圖融合，所以，所有政黨都希望能從融合裡面獲取選票，也因為如此，中華民國台灣國，憑空被創造出來，其實，這只是為了對內宣傳的語彙，國際上並不存在所謂「中華民國台灣」這樣的國家。

台灣的回歸中國之路，客觀來說，是被小蔣「三不政策」所阻斷，小蔣晚年雖然開放老兵探親，但是，從此不談中國，小蔣自稱自己已經是台灣人，最後也葬於台灣，實現台灣人願望，這樣一個多種身分的人，擁有無上權威，卻也是最孤獨的人，無法只以一種身分去蓋棺論定，尤其是，一個國家領導人，他擁有更多元的樣貌。

德懷特艾森豪曾經說：「總統的孤獨，唯有在無情的戰場上，死亡迫在眉睫的士兵可以相比」，此話是對全世界擁有最高權力者的真實表白，小蔣在開放探親時，曾經在下決定時相當矛盾，只好徵求李登輝的意見，他說：如果開放探親，這些人全部回家鄉後，留了下來，不願意再回台灣，那將是我的失敗，李登輝告訴他，不會的，儘管本著善意去作，讓禁錮於台灣的老兵，在死亡之前可以回鄉，這是出於良善的動機，事後證明，李登輝對了，也證明除了威權之外，小蔣也有善良一面，老兵返鄉後，並沒有因此留在家鄉，多數還是回到台灣。

小蔣有很多面向，他曾經在年輕時成為蘇聯的人質，並且加入共產黨，1927年，老蔣在上海發動清共行動，小蔣卻在莫斯科亞非學院，大罵自己的父親背叛革命，西安事變後，國共合作下，小蔣回到中國，第一個任務是到江西擔任專員，開啟與共產黨的鬥爭，小蔣形容江西政府內部幾乎變成共產黨的人力庫。

老蔣晚年才重用小蔣，因為周邊的人不如自己的孩子，而六Ｏ年代晚期，台灣因為經濟發展，內部反威權的社會力量升高，相對的，美國要求台灣民主化壓力也上升，經過美麗島事件，江南案件的衝擊，小蔣才明確宣布蔣家政權不會延續，並且為反對黨的建立，打開一扇窗，一直到現在，民進黨的建立是否經過小蔣默許，卻成為歷史的羅生門事件。

無可諱言，作為結束台灣威權主義的小蔣，給李登輝改革路線鋪路，也開啟台灣本土化的大門，小蔣有功於台灣，尤其是，他執政時推動十大建設，讓台灣人津津樂道，他的功過也只能在歷史書上才能論定，但是，政客往往只看到可以為自己執政背書的一面而已。



蔣經國紀念圖書館，日前正式揭幕，蔡總統到場主持揭幕儀式，一番「反共保台」言論，頌揚蔣經國，引發藍綠兩個陣營各自解讀。示意圖／擷自總統府flickr、維基百科，民報合成