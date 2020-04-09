WHO秘書長譚德塞今天在記者會上不僅嗆川普將疫情政治化會會來更多屍袋，還狂罵台灣三分鐘，誣指台灣歧視攻擊他。外交部今天一早重砲回擊，要求譚德塞立刻道歉以正國際視聽。圖/取自WHO推特

武漢肺炎疫情至今無法平息，造成全球數8.8萬人喪生，世界衛生組織(WHO)屢屢遭各國質疑協助中國隱匿疫情造成人類重大傷亡，川普指責WHO拿美國錢卻一味親中。沒料到，WHO秘書長譚德塞大抓狂，在記者會上直批美國將疫情政治化只會換來「更多屍袋」，還狂罵三分鐘，點名台灣歧視攻擊他。我外交部回嗆，指譚德塞的指控「子虛烏有」，要求譚德塞立刻道歉。美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）今天推文則砲轟譚德塞:「你根本是個恥辱!」

WHO因親中造成武漢肺炎肆虐全球，領導不力遭各國砲轟，美國總統川普直批WHO「以中國為中心」。譚德塞8日在WHO總部日內瓦記者會上，強硬回擊，如果不想要看到更多屍袋，就不要把疫情政治化，請將武漢肺炎和政治分開。

譚德塞還強調，自己不在意個人被攻擊，大家的共同敵人是武漢肺炎，每個人應該將重點都應該放在病毒上，而不是政治或國際鬥爭上。

隨後，譚德塞話鋒一轉，發言越來越激動，直接把矛頭對準台灣，他說，自己在防疫期間收到死亡威脅和種族歧視，說他是黑人、黑鬼，但他身為黑人而自豪，認為他不該死。

他說，「3個月前，這些攻擊來自台灣。我必須老實說。我今天直接說，來自台灣。台灣外交部也知道這個活動，但他們沒有迴避，反而開始跟著侮辱、毀謗批評我，但我不在乎。三個月！我今天說出來，因為真的受夠了。」整場記者會，譚德塞花費3分鐘時間狂罵台灣。

對於WHO秘書長譚德塞於日內瓦當地時間4月8日在WHO舉行的記者會中，無端指控我國政府及臺灣人民對他本人進行抹黑攻擊。外交部一早發布新聞指出，譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部表示強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。

外交部強調，我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對WHO幹事長本人進行人身攻擊的情事，更不可能發表任何種族歧視的言論。對於幹事長受到歧視言論攻擊，我們感到遺憾，臺灣2300萬人受到國際衛生體系政治的嚴重歧視，我們感同身受，我們譴責任何形式的歧視與不公。

外交部曾經特別在今(109)年2月9日的新聞稿中，提醒支持臺灣參與WHO的個人或各國團體應以理性方式，敦促WHO協助臺灣完整參與國際醫衛及防疫體系。至於國際網路上有身分及國籍不明網民對譚德塞幹事長本人處理武漢肺炎疫情的表現有所批評，相關個人的言論與我國外交部無關，也非我國外交部能操控。

外交部強調，WHO及秘書長譚德塞作為最重要的國際醫衛組織及其領導者，面對武漢肺炎疫情(COVID-19)的因應作為本應接受世界公民的理性監督。譚德塞未經查證，無端對臺灣的不實指控，不僅與事實不符，也對我國政府及人民造成嚴重傷害。類此誣衊行為極不負責，我國政府要求譚德塞應立即更正其毫無依據的指控，立即澄清，並向我國道歉。

外交部說，身為WHO最高負責人，秘書長譚德塞本應廣納各方的參與，才能達到「唯有團結才有力量」的目標。然而，臺灣感到高度遺憾，譚德塞幹事長不但將臺灣排除在外，甚至未經查證即對臺灣抹黑造謠。我方再度呼籲譚德塞幹事長應揚棄政治偏見，回歸中立與專業立場，邀請臺灣完整參與對抗武漢肺炎疫情的所有會議及機制，並恢復邀請臺灣以觀察員身分出席世界衛生大會，以保障臺灣及全球人民的健康福祉。

譚德塞的言論不僅引發台灣強烈不滿，川普也直皆在今日的白宮防疫記者會回應譚德塞批評，川普說，「當你檢視他們與中國的關係時，我不敢相信他還會去談政治化，中國花了4200萬美元，我們花了4.5億美元，結果所有事情似乎都順著中國的意，這是不對的，對我們和全世界都不公平。」

川普還諷刺地說，如果WHO提供多一點「正確資訊」，或許情況就不會那麼慘重，「他們說一切都很好，不會人傳人，不需要封鎖邊境，但我還是這麼做了，這是個困難的決定。」

美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）今天推文反擊。霍利表示：「屍袋？你根本是個恥辱。美國不該再給WHO一分錢，直到你跟其他中共同謀都被去職為止。」

德州的共和黨籍眾議員萊特（Ron Wright）今天也推文盛讚，台灣在對抗疫情上展現國際領導力，總統蔡英文承諾捐贈200萬片口罩給美國，其中10萬片分配給德州。即便如此，WHO仍將台灣排除在新冠肺炎的討論之外，真可恥。